03. 02. 2017
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

ВВП Украины вырос на 2%, промпроизводство - на 2,4% - МЭРТ

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Минэкономразвития подвело итоги 2016 года. Наилучшие показатели достигнуты в строительстве, сельском хозяйстве, торговле, на транспорте.

ВВП Украины по итогам 2016 г вырос ориентировочно на 2%, а промышленное производство - на 2,4%. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли.

При этом в Минэкономразвития утоняют, что сведенный индекс производства составил 4,1%.

"По результатам 2016 г. рост ВВП оценивается Минэкономразвития ориентировочно в 2%. Впервые с 2011 г. рост промышленного производства по итогам 2016 г. составил 2,4%. Впервые с 2012 г. благодаря закреплению макроэкономической стабильности сведенный индекс производства продемонстрировал рост. По итогам 2016 г. Минэкономразвития оценивает этот рост в 4,1% после падения на 6,1% в 2015 г.", - заявили в Минэкономразвития.

Специалисты МЭРТ считают, что основными факторами восстановления экономического роста стали внутренние факторы: увеличение потребительского спроса, восстановление производственного потенциала и сферы услуг. Наилучшие показатели при этом достигнуты в строительстве, сельском хозяйстве, торговле, на транспорте.

Напомним, ранее Минэкономразвития прогнозировало, что в 2017 г. рост ВВП Украины составит 3%.

http://finance.liga.net/economics/2017/2/3/news/51812.htm

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< лютого 2017 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          