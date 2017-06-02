06. 02. 2017
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

ДСНС: Оперативна інформація щодо ситуації в Авдіївці

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Станом на 08:00 6 лютого до централізованого електропостачання підключено 80 відсотків Авдіївки. Співробітниками ДСНС спільно з представниками паливно-енергетичної компанії планується продовжити роботи по підключенню 20 відсотків міста та перепідключенню об’єктів соціально-побутової сфери з електрогенераторів на централізоване електропостачання.

Функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 11 тис. 789 осіб (за добу 1 тис. 661 чол.), забезпечено харчування 3 польовими кухнями.

Станом на 08:00 6 лютого з Авдіївки евакуйовані 290 осіб (з них 42 особи похилого віку та 135 дітей) - протягом доби - 24 особи (з них 11 дітей).

Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< лютого 2017 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          