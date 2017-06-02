ДСНС: Оперативна інформація щодо ситуації в Авдіївці

Станом на 08:00 6 лютого до централізованого електропостачання підключено 80 відсотків Авдіївки. Співробітниками ДСНС спільно з представниками паливно-енергетичної компанії планується продовжити роботи по підключенню 20 відсотків міста та перепідключенню об’єктів соціально-побутової сфери з електрогенераторів на централізоване електропостачання.

Функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 11 тис. 789 осіб (за добу 1 тис. 661 чол.), забезпечено харчування 3 польовими кухнями.

Станом на 08:00 6 лютого з Авдіївки евакуйовані 290 осіб (з них 42 особи похилого віку та 135 дітей) - протягом доби - 24 особи (з них 11 дітей).

Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ