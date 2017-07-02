Павло Розенко: Саме терористи і бойовики припинили виплату українських пенсій і соцдопомог на окупованій території, а не Україна

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко називає безпідставними звинувачення в тому, що Україна припинила соціальні виплати на окупованих територіях. Про це він заявив у коментарі «Радіо Свобода».

«Ми надзвичайно схвильовані соціальною ситуацією, що склалася на окупованій частині України. Але не Україна припинила ці соціальні виплати. Ні Міністерство соціальної політики, ні Пенсійний фонд, ні Кабінет Міністрів не припиняв виплат. Виплати припинили ті російські бойовики і терористи, які захопили частину території України. Саме вони позбавили українських громадян права на пенсії, соцдопомогу, соціальні послуги, які надавалися українською державою. Вони зробили все, щоб на тій території не діяли закони України, органи української влади, банківські та казначейські установи. І міжнародне співтовариство чудово розуміє, що відновити там виплати неможливо», – наголосив він.

За словами Павла Розенка, виплати пенсій та соціальних допомог можуть бути відновлені лише за умови виконання бойовиками Мінських угод, відновлення територіальної цілісності України та її законів на окупованих територіях. "Всі належні пенсіонерам кошти нараховуються і будуть виплачені в повному обсязі після виконання цих умов», - запевнив Віце-прем’єр-міністр, додавши, що отримувати пенсії та інші види соціальних допомог мешканці окупованих територій можуть вже зараз, переїхавши на постійне місце проживання на території, підконтрольні українській владі.

«Українська влада зі свого боку робить все можливе для того, щоб врешті-решт була відновлена територіальна цілісність України, була відновлена діяльність державних органів влади і українські громадяни отримали всі належні їм соціальні виплати в повному обсязі»,- підкреслив Віце-прем’єр-міністр.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ