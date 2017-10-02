Глава Уряду: У 2017 році вдасться закріпити і пришвидшити економічне зростання, і кожен український громадянин відчує, як починає змінюватися його життя

Уряд докладає зусиль для проведення реформ в усіх сферах для того, щоб у 2017 році закріпити і пришвидшити економічне зростання та почати змінювати життя українських громадян на краще.

Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час участі у Конференції високого рівня «Заохочення та скерування: Перезавантаження українських реформ» у Брюсселі за участі Президента Мартенс Центру, екс-прем’єр-міністра Словаччини Мікулаша Дзурінди, депутата Парламенту Литви, екс-прем’єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса, співголови Ради НУО «Реанімаційний пакет реформ» Тараса Шевченка та екс-міністра фінансів Словаччини Івана Міклоша.

"Я точно знаю, що у 2017 році нам вдасться закріпити і пришвидшити економічне зростання, і кожен український громадянин відчує, що відбувалося і якими чином починає змінюватися його життя", - наголосив Володимир Гройсман.

"Ми насправді віримо у те, що робимо. Ми насправді робимо оперативні кроки і вибудовуємо стратегію середньо- і довгострокового розвитку нашої країни", - підкреслив Глава Уряду.

"Я оптимістично дивлюся у майбутнє. Переконаний у тому, що наш Уряд має великий потенціал. Переконаний - успіх буде досягнутий. Ми абсолютно налаштовані на якісну роботу у розвитку нашої держави", - наголосив Прем’єр-міністр.

Говорячи про хід реформ в Україні, Володимир Гройсман сказав: "Ми зараз у дорозі, дуже нелегкій, але у цій дорозі є дуже чіткий напрямок і певні здобутки. Є різні погодні умови: є негода, є прекрасна погода, яка дозволяє йти швидше".

З 2014 році в Україні були закладені реформи у різних сферах та розпочаті сміливі і системні зміни, незважаючи на військову агресію, втрату території через незаконну анексію та тимчасову окупацію, через економічні виклики, зазначив Володимир Гройсман.

У деяких сферах вже досягнуті результати, зауважив він.

У 2016 році Уряду вдалося забезпечити макроекономічну стабілізацію та відновити економічне зростання. "Економіка України і Україна економічно встає з колін. Це добрий сигнал, але його потрібно пришвидшувати", - зауважив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр наголосив, що на порядку денному завдань Уряду низка секторальних реформ: зокрема, на часі створення справедливої пенсійної системи, реформа медицини, створення якісної освіти та науки, зокрема модернізація професійно-технічної освіти.

Уряд докладає зусиль для проведення якісної публічної приватизації, розпочато корпоратизацію державних підприємств.

З травня 2016 року було розпочато повноцінну реформу державної служби, у жовтні завдяки конституційним змінам – судову систему.

Уряд проводить дерегуляцію, вживає кроки у напрямку боротьби з корупцією, зокрема створивши усі інституції, покликані на боротьбу з корупцією, реформу енергетичний сектор.

Минулого року в Україні запрацювала система електронного декларування для державних службовців, що містить одні з найвищих вимог у Європі.

Володимир Гройсман зазначив, що з моменту здобуття незалежності в Україні не було здійснено структурних реформ, що породило інституційну слабкість, несправедливість системи правосуддя, корупцію.

Політичний популізм та неефективність управління країною марнували шанси до швидкого економічного зростання та приводило державу до криз, що повторювалися, і у результаті вилилися у Революцію 2004 року та Революцію гідності 2014 року.

На переконання Володимира Гройсмана, період 2005-2010 років був одним з найкращих щодо наявних можливостей. Натомість тодішня влади замість системних реформ займалася популізмом, зауважив він.

"45-мільйонна країна у центрі Європи з такими можливостями не може жити так, як є сьогодні", - підкреслив Прем’єр-міністр.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ