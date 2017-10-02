Прийнято закон №4110 про набуття повноважень головами громад

9 лютого 2017 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому проект Закону України №4110 «Про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів. За це рішення проголосували 238 народних депутатів.

«Набуття повноважень старост дасть можливість безпосереднього управління і долучення їх до процесу прийняття рішень разом з депутатами від виборчого округу. Законопроекти з децентралізації розроблені депутатським корпусом, підтримані Урядом, їх супроводжує Прем’єр-міністр і підтримує Президент України», - звернув народних депутатів Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко перед голосуванням.

Законопроект передбачає, що набуттю повноважень сільським, селищним, міським головою має передувати його реєстрація відповідною територіальною виборчою комісією.

Прийняття запропонованого законопроекту дозволить унормувати питання набуття повноважень сільського, селищного, міського голови та обмежить можливості сумісництва посади голови громади з іншими видами діяльності.

Нагадаємо, в першому читанні законопроект було прийнято 22 вересня 2016 року.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ