Володимир Гройсман закликає Парламент підтримати п'ять ключових реформ, які запропонує Уряд, що забезпечить потужне економічне зростання країни

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликає Парламент підтримати цього року проведення п'яти ключових реформ, запропонованих Урядом, що забезпечить макроекономічну стабілізацію та економічне зростання. Про це він заявив під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді.

"Критично важливим цього року є проведення 5 ключових реформ і будемо просити український Парламент підтримати це. Після того, як ми упровадимо ці зміни і ці рішення, ви зможете чесно і відкрито дивитися людям в очі, тому що у 2017-2018-2019 роках і пенсії будуть зростати, і ціни будуть стабільними, і заробітна плата буде більш високо оплачувана для українських громадян, і ми будемо мати більш стабільну нашу національну валюту. Від цих 5 рішень залежить, як буде жити країна завтра на середньострокову і довгострокову перспективу", - наголосив він.

П'ять ключових реформ, які потрібно провести у 2017 році, визначені Урядом у нещодавно ухваленому Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року. Серед них - проведення справедливої пенсійної системи, що дозволить підвищити пенсії вже з 1 жовтня, масштабний відкритий конкретний продаж неефективного використовуваного майна, яке не має стратегічного значення для України, проведення земельної реформи "в ім'я українського фермерства", що, за словами Володимира Гройсмана, стане величезним рухом у розвитку економіки, а також проведення реформи освіти, законопроект щодо якої знаходиться у Парламенті, і підтримка реформи охорони здоров'я.

У цьому контексті Глава Уряду подякував Парламенту за прийняте напередодні рішення про автономізацію медичних закладів: "Це лише перший крок, який дозволить побудувати сучасну систему охорони здоров'я".

Крім того, Уряд буде концентруватися над будівництвом доріг, питанням енергоефективності, досягненням енергетичної незалежності, розвитком інших сфер економіки. Так, Уряд запропонує Парламенту ухвалити законодавство щодо розвитку технологічних парків.

"У нас є достатньо амбітні плани, але нам потрібна підтримка 226 народних депутатів України, - запевнив Прем’єр-міністр. - Ми забезпечимо економічне зростання і прогнозованість розвитку країни, який буде розуміти кожен український громадянин".

Він закликав народних депутатів сконцентруватися на забезпеченні економічного зростання і довготривалої макроекономічної стабілізації. "Коли нас запитують, а що потрібно зробити конкретного, щоб люди відчули [економічне зростання], на це питання вже є чітка відповідь. Я чітко передбачаю, що ми зможемо у 2017 році достабілізувати ситуацію серйозно і пришвидшити економічне зростання", - зазначив він.

Володимир Гройсман нагадав, що останнього тижня відбулася низка важливих подій для України, "які мають надихнути на серйозні рухи і звершення". Так, Міжнародний валютний фонд завершив третій перегляд програми співпраці з Україною і схвалив виділення траншу обсягом 1 млрд доларів. Крім того, Європейський Союз перерахував Україні транш у сумі 600 млн євро в рамках програми макрофінансової допомоги ЄС. Учора Європейський Парламент прийняв рішення про лібералізацію візового режиму. Також нещодавно Міністерство оборони Канади та Міністерство оборони України підписали угоду про поглиблення співпраці в оборонній сфері.

"Це все позитивні сигнали, які говорять про те, що ми на правильному шляху. Але ми маємо розуміти, що ми маємо побудувати самодостатню економіку, яка не буде залежати від макрофінансової підтримки від наших міжнародних партнерів, яким ми дуже вдячні, але наше найголовніше завдання - стати економічно сильними", - наголосив він.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ