Показник інфляції в березні залишається в прогнозних межах і свідчить про відсутність впливу росту мінімальної зарплати на загальний ріст цін

Ціни на споживчому ринку в березні поточного року порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,8%, з початку року – на 3,9%. Березневий показник більший за попередні місяці, проте очікуваний і в межах прогнозних розрахунків. За даними Державної служби статистики України, ключові причини загального росту цін - в сезонному рості цін на хліб, м’ясну і молочну групи продовольство, а також рості тарифів (на електроенергію) і збільшенні акцизів на алкоголь й тютюн. Разом з тим знизились ціни на овочі (на 19,2%), суттєво (на 7,3%) подешевшали яйця.

Звертаємо увагу, що ініціатива Кабінету Міністрів України з підвищення мінімальної заробітної плати, яка вступила в силу з 1 січня 2017 року, не має істотного впливу на ріст цін. Більше того, двократне збільшення МЗП цілком відповідає сучасним економічним реаліям. Аналіз ринку праці показує, що роботодавці пропонують «мінімальну» зарплату лише для 34% вакансій, по решті позицій - зарплати вищі.

На думку експертів, підвищення МЗП стало кроком для детінізації відносин між працедавцями і найманими працівниками. Держава змусила підприємців не тільки і не стільки збільшити зарплати, скільки легалізовувати їх. Гроші, які сьогодні виплескуються у готівковий обіг у вигляді виплати зарплати, вже й так потрапляли в економіку, але через виплати в «конверті». Тобто, додатковий тиск готівки на ціни безпосередньо через підвищення мінімальної зарплати не створюється.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ