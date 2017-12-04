Андрій Рева: При вилученні із загального тарифу за газ плати за користування газовою мережею загальна сума платежу для людей не має бути більшою

Про це Міністр соціальної політики заявив в ефірі телеканалу «Еспресо», коментуючи рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), про розділення рахунків за газ із введенням абонентської плати за користування газовою мережею.

Він, зокрема, зазначив, що це рішення, саме у такому вигляді, стало несподіванкою для Уряду, адже на етапі його підготовки йшлося про розділення рахунків на частини, що не призводило до збільшення суми платіжки.

«Якщо раніше плата за користування газовою мережею була в складі тарифу за газ, то при вилученні її із загального тарифу люди не повинні платити більше. І про це з самого початку йшла мова. Але подальші розрахунки показали, що сума стала в рази більшою за ту, яку раніше сплачували люди, тобто явочним порядком збільшили платежі», – пояснив урядовець.

Міністр соціальної політики акцентував увагу на важливості ретельної підготовки рішень, які впливають на соціальну сферу, адже ці питання стосуються усіх громадян.

«НКРЕКП є незалежним державним органом, і в цьому питанні керувалася нормативними актами, проте завжди потрібно прораховувати наслідки своїх рішень. Зокрема, потрібно враховувати елемент соціального захисту: новий тариф не передбачений Законом про житлово-комунальні послуги, через що відсутня можливість нараховувати по ньому субсидії; це рішення тягне за собою внесення відповідних змін до Держбюджету; також не опрацьований механізм компенсацій громадянам та багато інших моментів. У результаті такі непідготовлені рішення призводять до негативних наслідків», – наголосив Андрій Рева.

Міністерство соцiальної політики України