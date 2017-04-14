Сергій Савчук: Потужному ринку електротранспорту в Україні бути

Потужному ринку електротранспорту в Україні бути. На цьому наголосив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук, виступаючи сьогодні у стінах Верховної Ради України на презентації Концепції стимулювання розвитку ринку електротранспорту в Україні, підготовленій Міністерством інфраструктури України.

Впродовж останніх кількох років ринок електротранспорту в країні стрімко розвивається. За статистичними даними, станом на квітень 2017 року в Україні зареєстровано понад 3 тис. електромобілів та гібридів, більшість з яких - у 2016 році.

«Ми маємо розглядати електричний транспорт не лише як альтернативний засіб пересування, але й через призму енергоефективності та енергонезалежності. Мова йде про зменшення залежності від нафтопродуктів, більше 80% яких держава сьогодні імпортує. При цьому, варто враховувати, що завдяки надзвичайно розвинутій в Україні атомній енергетиці можна забезпечити потреби електрокарів у підзарядці електроенергією вночі за зниженим тарифом», – зауважив Голова Агентства.

Також Сергій Савчук підкреслив, що в Україні створюються стимули для забезпечення електрогенерації з відновлюваних джерел енергії. Передбачено збільшення використання «чистої» електроенергії і у транспортному секторі.

Крім цього, за оцінками експертів, для виконання цілей Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року у секторі використання електроенергії транспортом необхідно досягти кількості зареєстрованих електромобілів у 2020 році на рівні понад 11 тисяч.

Розвитку ринку електротранспорту сприятимуть й нещодавні законодавчі ініціативи, а саме - ухвалений сьогодні Парламентом Закон України «Про ринок електричної енергії України». Прийняття законопроекту щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні, розробленого за участю Мінінфраструктури, також дозволить розширити ринок цього екологічного виду транспорту та зробити електрокари більш доступними для пересічних громадян.

Довідково

З Концепцією реформи щодо стимулювання розвитку ринку електричного транспорту в Україні, підготовленою Мінінфраструктури, можна ознайомитися за посиланням: http://www.mtu.gov.ua/files/EV%20Reform%2013.04%20FINAL.pdf.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ