Уряд вніс зміни до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу

Кабінет Міністрів вніс зміни до пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу. Проект відповідної постанови, розроблений Пенсійним фондом України, було ухвалено на засіданні Уряду.



Розрахунок орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу врегульовано постановою Кабінету Міністрів від 04 жовтня 1995 року № 786, у якій передбачено визначення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду нерухомого майна, яким користуються державні підприємства, організації та їхні структурні підрозділи.

Також цією постановою Кабінету Міністрів визначено, що розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними закладами соціальної сфери, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, становить 1 гривню.

Водночас, відповідно до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, адміністративні витрати, пов’язані з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, здійснюються відповідно до статті 73 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за рахунок коштів, які формуються з надходжень до солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, і не входять до складу державного бюджету України.

З метою однакового застосування законодавства, що регулює питання оренди державного майна, та недопущення використання коштів солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на невластиві для неї видатки, зокрема на оренду нерухомого майна, Урядом внесено зміни до пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу.

Зазначена зміна передбачає можливість встановлення річної орендної плати за оренду нерухомого майна територіальним органам Пенсійного фонду України у розмірі 1 гривня, що дозволить не допустити зростання адміністративних видатків на оплату послуг оренди територіальних органів Пенсійного фонду України.

Міністерство соцiальної політики України