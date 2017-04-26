Глава Уряду: Розпочинаємо процес монетизації субсидій, близько 1,5 млн родин отримають 700 грн зекономлених коштів

Кабінет Міністрів України в рамках процесу поступової монетизації субсидій та відшкодування коштів, зекономлених в опалювальний період на споживанні газу та електроенергії, готовий ухвалити рішення, що дозволить виплатити до 700 грн готівкою близько 1,5 млн українських родин - учасників програми надання субсидій. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.

"Я це обіцяв, і ми наразі говоримо про запровадження монетизації субсидій (на оплату житлово-комунальних послуг). Зараз ми приймаємо одне з перших рішень щодо цієї монетизації. За нашими розрахунками, близько півтора мільйона українських родин, які змогли забезпечити економію газу і електроенергії, отримають найближчим часом до 700 грн готівкою", - заявив Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що монетизація здійснюватиметься вперше, проте робота в цьому напрямку продовжуватиметься.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ