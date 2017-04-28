Уряд України та ЮНІСЕФ закликають батьків і лікарів вакцинувати дітей від інфекційних захворювань

Попри наявність вакцин, багато дітей в Україні не отримують рятівної імунізації

Міністерство охорони здоров'я України та ЮНІСЕФ підтвердили рішучість підвищити охоплення плановою імунізацією в Україні, закликаючи батьків та медичних працівників вакцинувати дітей, щоб забезпечити їхній захист від небезпечних захворювань, яким можна запобігти завдяки вакцинації.

Багато дітей в Україні пропустили планову імунізацію протягом останніх кількох років, здебільшого через гостру нестачу поставок вакцин. Для вирішення цієї проблеми Міністерство охорони здоров'я об’єднало зусилля з міжнародними організаціями, і нині рятівні вакцини доступні в усіх регіонах України. Проте багато дітей досі залишаються нещепленими через опір вакцинам з боку батьків або медичних працівників.

«Хоча ми бачимо позитивну тенденцію до збільшення підтримки вакцинації – згідно з нашим останнім дослідженням, більше 74% батьків в Україні підтримують імунізацію в цілому, є батьки і медичні працівники, які противляться цьому», – сказала Джованна Барберіс, Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні з нагоди Всесвітнього тижня імунізації. «Ми також виявили, що більшість батьків приймають рішення про вакцинацію за порадою свого лікаря. Ми закликаємо батьків захистити своїх дітей, а медичних працівників – послуговуватися виключно доказовою медициною, коли вони консультують щодо вакцинації. Дезінформація про вакцини має серйозні наслідки».

Рівень вакцинації повільно покращується, якщо порівнювати з даними за цей самий період 2016 року. За даними Міністерства охорони здоров'я, за три перші місяці 2017 року 24% дітей віком до 1 року були повністю щеплені проти кору, 12,8% проти гепатиту В, 13,9% проти поліомієліту і 13,2% проти дифтерії, кашлюку та правця.

«Україна досі має неприйнятно низькі показники вакцинації», – сказала виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я доктор Уляна Супрун. – «Як ми знаємо, вакцини рятують життя, і наша мета полягає в тому, щоб побачити, принаймні 95% всіх дітей в Україні вакцинованими. Працюючи з нашими партнерами, батьками, медичними працівниками – і ЗМІ – ми впевнені, ця мета може бути досягнута».

«Канада мала честь допомогти відновити масову вакцинацію дітей в Україні через наш внесок у розмірі трьох мільйонів доларів. Я радий бачити, що Міністерство охорони здоров'я України підхопило естафету і закупило і розподілило повний спектр дитячих вакцин медичними установами по всій країні», – сказав Роман Ващук, Посол Канади в Україні.

У 2016 році лише 46 відсотків дітей в Україні щеплені від хвороб, які можна попередити завдяки вакцинації.

«Страх перед побічними реакціями не повинен зупиняти батьків перед захистом своїх дітей від смертельних хвороб», – сказала доктор Супрун. «Тоді як сильні реакції вкрай рідкісні для більшості вакцин, ризик серйозних ускладнень від хвороби, який можна було б запобігти за допомогою вакцинації, набагато вищий».

- Пряма трансляція прес-брифінгу: https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/776783555818085/

МОЗ України