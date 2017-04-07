Оперативна інформація щодо ліквідації пожежі в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення Київської області (ВІДЕО)

29 червня о 12:35 у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення на території Луб’янського лісництва попередньо під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізничної дороги сталося загорання порубкових решток деревини та лісової підстилки, яке розповсюдилось на площу близько 20 га.

Станом на 16 годину 30 червня продовжується гасіння пожежі. Завдяки комплексному застосуванню наземних та повітряних сил площу пожежі вдалося зменшити з 25 га до 8 га.

Авіацією ДСНС скинуто близько 176 тонн води (40 скидів).

Загальний радіаційний фон в зоні відчуження в межах норми.

Всього до гасіння пожежі залучено 36 од. техніки та 125 чол. особового складу, з них від ДСНС 16 од. техніки та 63 чол. особового складу (у тому числі вертоліт МІ-8 та 2 літаки АН-32П).

Загроза поширення вогню на інші лісові квартали відсутня.

На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС України у Київській області.

https://www.youtube.com/watch?v=PMjbqb1udc8&ab_channel=MNSGOV.UA

http://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/63911.html