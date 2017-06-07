Електроопалення з використанням нічного тарифу може стати вирішенням назрілих проблем з централізованим опаленням в деяких містах України

Цьому питанню була присвячена робоча нарада, яка відбулася 5 липня в Агентстві під головуванням Голови Держенергоефективності Сергія Савчука за участю представників Мінрегіону, НКРЕКП, ДТЕК, Київенерго, Укренерго, а також підприємств-виробників обладнання для електроопалення.

Учасники наради обговорили механізми використання електроопалення у нічний час, можливості зменшення споживання газу та вугілля, а також забезпечення стійкості енергосистеми.

«Сьогодні спостерігається потужне споживання електроенергії. Ми бачимо рівномірне навантаження вранці та вдень, але пікове – увечері та практично відсутнє уночі. Такий графік завдає країні неабияких збитків. Різниця між максимальним та мінімальним навантаженням електричної мережі призводить до значних витрат палива на теплоелектростанціях», – окреслив ситуацію Сергій Савчук.

Крім цього, протягом останніх років у деяких містах України збільшується кількість випадків переходу населення, а також малого і середнього бізнесу на електроенергію як джерела теплової енергії і гарячої води. Вже на сьогодні відбулася повна децентралізація опалення у таких містах: Нікополь, Марганець, Покров.

Така ситуація обумовлена низкою факторів, серед яких: постійне зростання цін на вугілля та газ, зношеність систем і мереж централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання, що призводить до значного збільшення понаднормативних втрат, і відповідно до зростання тарифів на тепло і гарячу воду.

«Питання впровадження систем електроопалення є особливо актуальним у тих містах, де проблема із централізованим теплопостачанням є вкрай критичною. Прийшов час застосовувати досвід європейських міст. Електроопалення з використанням нічного тарифу – одне з ефективних рішень. Це також ще один крок до скорочення споживання газу», - повідомив Сергій Савчук та нагадав про тенденцію до економії енергоресурсів населенням країни, а також результативність програми «теплих» кредитів.

Учасники наради дійшли згоди щодо необхідності комплексного та покрокового підходу до вирішення даного питання. Зокрема, планується переглянути схеми теплопостачання населених пунктів з урахуванням застосування систем електроопалення і відновлюваних джерел енергії.

Крім цього, передбачається проаналізувати економічну доцільність переведення на електроопалення одного або декількох міст України.

Ще одним кроком у вирішенні проблеми може стати надання населенню державної підтримки при впровадженні систем електроопалення, а також при модернізації внутрішньобудинкових електричних мереж. Це питання також буде опрацьовано учасниками наради.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ