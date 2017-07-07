Президент підписав Закони щодо особливостей доступу осіб з особливими потребами до освітніх послуг та транспортного обслуговування таких осіб

Президент Петро Порошенко під час відвідання середньої загальноосвітньої школи № 168 Києва підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» та Закон «Про внесення змін до статті 31 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю».

Глава держави зазначив, що радий зустрічі з колективом навчального закладу, який більше десятиліття тому ініціював дуже добру справу з підготовки до життя юних українців в умовах інклюзії. Він зауважив, що сьогодні, коли відвідував різні класи школи і спілкувався з учнями побачив, що маленькі діти вже розуміють, що таке інклюзія, вміють допомагати дітям з особливими потребами соціалізуватись, відчувати себе повноцінними громадянами нашої держави.

«Можу собі лише уявити, як непросто було школі у той час, коли слова «інклюзія», «інклюзивний» були абсолютно новими і для суспільства, і для політиків, і для освітянської бюрократії. І в міністерствах, і у відділах освіти навіть не всі знали, що це таке. Хочу віддати належне тим справжнім ентузіастам, які напевне ще на початку двохтисячного року взяли на себе цю надзвичайно важливу справу і дуже непросту, особливо в тих умовах», - підкреслив Президент.

За його словами, тоді потрібно було шукати однодумців, розробляти експериментальні навчальні програми, стукати у двері всіх кабінетів і часто-густо вони не відкривались, а якщо і відкривались, то не завжди можна було знайти розуміння у вирішені цих проблем для того, щоб кожна дитина в цій школі знайшла другий дім з відповідними матеріальними умовами, душевний комфорт та, зрештою, повірила у себе.

Петро Порошенко зазначив, що зараз зовсім інші часи і Україна має величезні успіхи. Президент нагадав про завершення ратифікації Угоди про асоціацію з Євросоюзом та отримання права українців не безвізові подорожі до Європи. «Але хочу окремо наголосити, що це не просто право вільно подорожувати, а це право і обов’язок бути європейцем і, в тому числі мати відповідне ставлення до дітей, до наших співгромадян із особливими потребами», - підкреслив Президент.

За його словами, інклюзія нерозривно пов’язана з нашим європейським вибором, тому надзвичайно важливо, що Закон про внесення змін до Закону «Про освіту» щодо інклюзивної освіти був дуже швидко розроблений та прийнятий Верховною Радою.

«Проблема не в тому, що раніше школам забороняли брати дітей з особливими потребами. Ні. Проблема в тому, що зараз після підписання цього Закону, дитині і батькам не можна відмовити. І ми маємо перетворити школу у справжню європейську освітню інституцію», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент нагадав, що на початку травня цього року було презентовано декілька дуже важливих змін до законодавства, зокрема до Закону України «Про освіту». Глава держави використав своє право законодавчої ініціативи і передав, після засідання Національної ради реформ, проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» до Верховної Ради України для першочергового розгляду.

Він подякував народним депутатам України за швидку підтримку цієї ініціативи. «Сьогодні ми з вами беремо участь у історичному моменті. Не в Адміністрації Президента, не в Уряді, не у Верховній Раді, а у вашій школі я прийняв рішення підписати зазначений Закон. Він є новим з погляду на закріплені у ньому імперативні гарантії навчання дітей та молоді з особливими освітніми потребами нарівні з іншими учнями в інклюзивному освітньому середовищі», - повідомив Петро Порошенко.

Глава держави також наголосив на необхідності збереження цих гарантій у новій редакції Закону «Про освіту», який на наступному тижні будуть голосувати народні депутати.

Крім того, Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до статті 31 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю. «Сьогодні це обов’язок держави після того, як я підпишу цей Закон, забезпечити кожну особу з особливими потребами транспортом для того, щоб вона могла дістатись до відповідного центру», - наголосив Президент.

Президент впевнений, що зараз в Україні створені всі необхідні умови для розвитку інклюзивного освітнього середовища. «Однак успіхів у напрямку запровадження в Україні інклюзивної освіти можливо досягти винятково за рахунок забезпечення системного підходу. У цьому контексті слід відзначити роботу Уряду і Міністерства, яке, ініціюючи відповідні законодавчі зміни, демонструє дуже активну позицію в питаннях запровадження інклюзивної освіти. Спільними відповідальними діями ми всі, державна влада маємо забезпечити подолання бар’єрів у доступі дітей до освіти», - зазначив він.

Петро Порошенко також зазначив, що підписує цей Закон саме у школі № 168 для того, щоб вся Україна знала про великі досягнення, які має педагогічний колектив цього закладу. «Як учні живуть єдиною учнівською громадою, як діти, які дуже добре чують вивчають мову жестів, співають пісні. Навіть лише якщо одна дитина в класі має особливі потреби», - сказав він та додав, що саме це означає з малих літ бути справжнім європейцем.

Президент також зазначив, що у 168-ій школі кожен п’ятий учень має особливі потреби і саме ця школа є гарним прикладом того, як потрібно долати бар’єри. «Ви зразок для наслідування і в Києві, і по всіх регіонах», - сказав Президент і подякував колективу школи, а також Міністерству освіти та Уряду, які зробили величезну роботу для того, щоб ці ідеї були втілені в життя.

Він наголосив на активній ролі місцевої влади та громадських організацій і волонтерів. «Я хочу подякувати всім, хто долучився до реальної роботи із впровадження шкільного експерименту інтегрованого навчання дітей з обмеженим фізичними можливостями в умовах середньої загальноосвітньої школи», - сказав Президент.

Петро Порошенко також подякував своїй дружині Марині Порошенко, яка на чолі благодійного фонду останні два роки приділяла величезну увагу тому, щоб позитивний досвід інклюзивної освіти був розповсюджений по всі Україні. Пілотні проекти з розвитку інклюзивної освіти вже реалізуються у Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій, Чернігівській, Житомирській областях.

Офіційне інтернет-представництво Президента України