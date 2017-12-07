Більше 16 млрд гривень лише цього року в Україні буде спрямовано на дорожнє будівництво – Президент

Президент Петро Порошенко наголосив, що якщо в попередні роки направлення коштів від перевиконання митних надходжень на будівництво доріг було привілеєм лише декількох областей, то в 2017 році ухвалено рішення про розповсюдження такої практики по всій Україні.

«Сподіваюся, що завтра будуть прийняті зміни до бюджету, які ще більше розширять інвестиційний потенціал, розширять експеримент, який був започаткований моїм Законом, коли перевиконання надходжень від митниці, як наслідок боротьби з корупцією, буде спрямовуватися на будівництво українських доріг», - зазначив Глава держави під час виступу на відкритті нового підприємства компанії «ГУАЛА ПАК» в рамках робочого візиту до Сумської області.

За його словами, за перші 5 місяців цього року до бюджету Сумщини надійшло більше 300 млн гривень в рамках експерименту на будівництво доріг. «Ми впевнені, що більше 16 млрд гривень лише цього року в Україні буде спрямовано на дорожнє будівництво там, де це ніколи не робилось. Щоб люди відчули, що в нас є ресурси для цього, незважаючи на те, що ми змушені різко збільшити фінансування сектору оборони та безпеки», - наголосив Петро Порошенко.

Президент зазначив, що в процесі децентралізації в 7 разів зросли бюджети розвитку суб’єктів місцевого самоврядування – нарешті, у міст та селищ з’явилися гроші. «Це яскраво демонструє, що детінізація процесів і боротьба з корупцією є процеси абсолютно незворотні», - підкреслив Петро Порошенко. Він також висловив сподівання, що Верховна Рада проголосує в першому читанні і законопроекти щодо Пенсійної реформи, щоб створити можливості для збільшення пенсій, їхнього осучаснення. Також буде проводитись реформа освіти, охорони здоров’я.

Офіційне інтернет-представництво Президента України