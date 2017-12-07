Президент доручив Парламенту та Уряду проаналізувати можливість створення Міністерства ветеранів

Президент Петро Порошенко подякував всім офіцерам, солдатам, волонтерам і ветеранам, які захищали і продовжують захищати Україну та наголосив, що всі, хто пройшов через фронтові випробування, мають відчувати підтримку і піклування з боку держави.

«Хочу звернутися до Верховної Ради та Уряду з дорученням проаналізувати можливість створення Міністерства ветеранів, бо саме на їхньому прикладі мають виховуватися майбутні покоління захисників Вітчизни», - зазначив Глава держави під час відкриття пам'ятного знаку «Козацький хрест борцям за волю України» на території Воскресенської церкви у Сумах.

За словами Глави держави, найбільш достойні українські воїни, ветерани, мають відчути справжнє ставлення до них українського народу і держави.

Президент наголосив, що лише на Сумщині мешкають 9 тисяч учасників бойових дій. «Всі, хто пройшов через справжнє пекло, фронтові випробування, мають відчувати нашу з вами підтримку і піклування», - сказав він. За словами Петра Порошенка, в Україні вже створено мережу реабілітаційних центрів, і сьогодні подібний відкрито в Сумах. «За цим стоїть робота багатьох людей, які щиро бажають допомогти нашим захисникам повернутися до мирного повноцінного життя. Нікого не залишити сам на сам з його проблемою, допомогти кожному – це має стати девізом не лише цієї установи, а й усієї влади і всього суспільства, всіх нас, українців», - наголосив Глава держави.

Президент підкреслив: «Ворог приніс на нашу землю не тільки війну, але й усвідомлення, що українці – єдина нація. Багато десятиліть українці були розколоті, роз’єднані. І ці випробування сьогодні нас об’єднали. Українці – єдина нація, вона здатна дати відсіч будь-якому агресору і потурбуватися про своїх захисників».

Глава держави додав, що українці здатні провести реформи і повертаються в родину європейських народів.

Офіційне інтернет-представництво Президента України