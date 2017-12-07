Цього року держава виділить більше коштів на підготовку у вишах математиків, фізиків, біологів, агрономів та вчителів-предметників

Кабмін затвердив обсяг державного замовлення на 2017 рік на підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів, а також наукових та науково-педагогічних кадрів. Відповідне рішення - з доопрацюванням постанови упродовж 3 днів - було ухвалено сьогодні, 12 липня 2017 року, на засіданні Уряду.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) «молодший спеціаліст» обсяг держзамовлення становить 57тис 175 місць, «бакалавр» – 82тис146 місць, «магістр» – 62тис 231 місце. Загалом же держава виділить кошти на підготовку 212тис 373 фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у ВНЗ та наукових установах.

Порівняно з минулим роком держзамовлення зменшилося на 17,5%. Це переважно пов’язано з тим, що цього року вперше не буде набору на ОКР «спеціаліст».

«Прощання з рівнем «спеціаліст» в Україні затягнулося. Про необхідність цього говорили ще 10-15 років тому, однак лише ухвалений 2014-го Закон «Про вищу освіту» визначив, що останній прийом на спеціаліста відбудеться в 2016 році. Тому цього року відбулося остаточне скасування рівня «спеціаліст» і на нього немає держзамовлення», – повідомив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Зменшення обсягів також відбулося через скорочення кількості випускників 11-х класів на 4,3%. Утім загалом 54% цьогорічних випускників шкіл матимуть можливість навчатися у вишах за державний кошт.

Стосовно ж пріоритетних спеціальностей, то цього року вперше збільшено обсяги державного замовлення бакалаврів на природничі, технічні та аграрні спеціальності. Зокрема,

«Фізика та астрономія»

«Прикладна фізика та наноматеріали»

«Математика»

«Мікро- та наносистемна техніка»

«Біотехнології та біоінженерія»

«Атомна енергетика»

«Агрономія»

«Захист і карантин рослин»

«Лісове господарство»

«МОН поступово зсуває пріоритети державного замовлення. Формуючи його, ми спираємося не тільки на попит з боку вступників, які здебільшого орієнтуються на поточну ситуацію в економіці України, а насамперед на ті перспективи, які ми хочемо закладати в економіку України на майбутні десятиліття. Тому, готуючи пропозиції до держзамовлення 2017 року, ми орієнтувалися на середньостроковий та довгостроковий Форсайт розвитку економіки України. І збільшення замовлення на природничі, технічні та аграрні спеціальності – це крок до підготовки фахівців для майбутньої економіки України», – наголосив очільник департаменту.

Окремо збільшено держзамовлення для підготовки вчителів: МОН забезпечило 7тис 405 місць для майбутніх вчителів-предметників. Загалом за галуззю «Освіта» передбачено 12 315 бюджетних місць.

Водночас зменшено обсяги державного замовлення для «бакалаврів» на спеціальності:

«Економіка»

«Право»,

«Міжнародне право»

«Туризм»

«Готельно-ресторанна справа»

«Враховуючи наповненість ринку праці за цими спеціальностями, було прийнято рішення, що більший відсоток вступників за ними навчатиметься не за державний кошт. Ми ж сконцентрували зусилля на природничих, технічних та агарних спеціальностях, де не так просто виправдати витрати на контрактне навчання, але від цих спеціальностей залежить науково-технічний прогрес і рівень нашої економіки в наступні десятиліття», – сказав Олег Шаров.

В аспірантурі безкоштовно зможуть навчатися 4 422 аспіранти (4 409 в 2016 році), в докторантурі – 468 докторантів (493 в 2016 році).

Міністерство освіти і науки України