Глава Уряду: Процес залучення в Україну нових авіаперевізників передбачає розвиток можливостей вітчизняних аеропортів

Залучення в Україну нових авіаперевізників, передусім лоукостів, передбачає інтенсивний розвиток вітчизняних аеропортів – як міжнародних, так і регіональних, можливості яких використовуються нераціонально. Про це сказав Прем’єр-міністр України в ході спеціальної наради з питань розвитку авіасполучення та ведення переговорного процесу з лоукост-перевізниками.

«Ми виступаємо за єдині правила (залучення авіакомпаній), в тому числі для лоукостів. При цьому у нас є різні аеропорти, є аеропортові термінали. Тож потрібна програма і нові правила залучення авіаперевізників»,- сказав Глава Уряду.

Він підкреслив, що шлях залучення авіакомпаній тільки в найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ) – зрозумілий. Але окрім «Борисполя» столиця, приміром, має ще два аеропорти – «Київ» (Жуляни) та Гостомель. І розвивати ці авіагавані також необхідно.

У цьому контексті Володимир Гройсман висловив ідею розвитку аеропорту "Гостомель", який сьогодні виконує функцію бази для літаків ГП «Антонов» та авіакомпанії «Авіалінії Антонова», і перетворення його на базовий аеропорт для лоукостів – в тому числі ірландського лоукост-перевізника «Ryanair». Прем’єр запропонував розробити проектну документацію розвитку аеропорту «Гостомель» із визначенням вартості всіх необхідних робіт.

«Ми зараз маємо ухвалити рішення, яке дозволить нам вирішити одразу декілька питань, серед яких – скасування будь-яких монополій в «Борисполі», залучення нових авіаперевізників та зниження вартості квитків для наших пасажирів», - сказав Володимир Гройсман.

За підсумками наради, його учасники вирішили продовжити політику активного залучення лоукостів в Україну – і не однієї компанії, а декількох, опрацювати в якості тимчасового рішення надання умов для лоукостів в аеропортах «Бориспіль» або «Київ» (Жуляни) строком на один рік, а за цей час перетворити аеропорт «Гостомель» в аеропорт для лоукост-перевізників. Окрім того, умовою залучення лоукостів має стати входження перевізників в регіональні аеропорти України.

«Тож надважливе завдання – напрацювати рішення з розвитку регіональних аеропортів», - сказав Володимир Гройсман.

Він підтвердив необхідність відновлення та завершення переговорів з «Ryanair» і доручив Міністерству інфраструктури України проінформувати інші авіакомпанії про умови залучення перевізників в Україну.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ