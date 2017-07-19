Вступники подали вже понад 707 тисяч заяв – відслідковувати свій рейтинг тепер можна в системі «Конкурс»

На сайті www.vstup.info почала працювати система «Конкурс». З її допомогою можна переглянути перелік вступників, які подали заяви в певний виш на певну спеціальність, їхні конкурсні бали та пріоритетність заяв. Таким чином абітурієнт може відслідкувати свій рейтинг серед інших вступників та шанс на вступ до обраних ВНЗ.

Система відображає загальну кількість поданих заяв, ліцензійний обсяг прийому, обсяг державного замовлення, конкурс на держзамовлення та загальний конкурс. Також показаний розподіл заяв за пріоритетами та за конкурсним балом.

Інформація відфільтровується за регіоном, навчальним закладом, формою навчання, кваліфікаційним рівнем та спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою).

Після закінчення прийняття заяв (їх подання через електронні кабінети триватиме до 18:00 26 липня) у системі також з’явиться інформація про зарахування.

За інформацією ДП «Інфоресурс», станом на ранок 18 липня створено 141тис 586 електронних кабінетів вступників. Зареєстровано 707тис 123 заяви вступників про допуск до участі в конкурсі, з яких в електронній формі подано 455тис 375 заяв.

Нагадуємо, що якщо вступник має проблеми з реєстрацією електронного кабінету або поданням заяв, йому необхідно звернутися до сервісу підтримки з питань реєстрації за номерами (044) 239-86-18, (095) 281-13-54, (067) 551-24-74, (093) 342-38-63 або надіслати повідомлення на адреси: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду та/або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Для оперативного оброблення та реагування на запити просимо використовувати наступну форму звернення:

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Дата народження

Номер та рік сертифікату

Номер атестату

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Міністерство освіти і науки України