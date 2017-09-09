Підстав для росту цін на газ немає, а тарифоутворення на місцях має бути прозорим, - Прем'єр-міністр

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман не бачить підстав для росту цін на газ для населення сьогодні, натомість вимагає прозорості формування тарифів на комунальні послуги на місцях та проведення модернізації комунального господарства. Про це Глава Уряду сказав в Одесі під час спілкування зі ЗМІ.

«Я не бачу підстав для підвищення ціни на газ. Разом з тим, місцева влада, ТКЄ, водоканали мають проаналізувати структуру витрат, започаткувати модернізацію господарства. І поки триває цей процес ми будемо захищати людей шляхом програми субсидій», - сказав Прем’єр-міністр.

Він підкреслив, що кошти на проведення програм модернізації забезпечені реформою децентралізації. «І тепер важливо, аби місцева влада включила інструменти розвитку економіки… Ми будемо вимагати від місцевої влади включатися в економічний ріст», - підкреслив Глава Уряду.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ