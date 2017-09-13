Порівняно з груднем 2016 року розмір винагороди військовослужбовцям на лінії бойового зіткнення зріс майже у в 2,5 рази: з 4,2 тис. до 10 тис. грн

«На виконання доручень Президента України, протягом 2017 року зусилля Міністерства оборони України були спрямовані на збільшення розмірів винагороди військовослужбовцям, які виконують завдання в районі проведення Антитерористичної операції». На цьому сьогодні, 12 вересня, під час брифінгу наголосив заступник директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України полковник Сергій Галімський.

Він поінформував, що порядок та розміри виплати винагороди за участь в антитерористичній операції визначені постановою Кабінету Міністрів України та наказом Міністра оборони України у 2016 році.

— Незважаючи на те, що розмір фонду грошового забезпечення в 2017 році порівняно з 2016 роком зріс несуттєво, вдалося значно збільшити розміри винагороди за участь в АТО. Так, Міністерством оборони протягом січня — вересня 2017 року вживалися заходи для підвищення розміру винагороди за безпосередню участь в АТО, що дозволило тричі — з 1 січня, з 1 квітня та з 1 серпня поточного року — суттєво збільшити розмір винагороди військовослужбовцям, які виконують завдання, — повідомив полковник Сергій Галімський.

Так, порівняно з груднем 2016 року розмір винагороди на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону зріс в 2,4 рази — з 4,2 тис. грн до 10 тис. грн. В інших місцях дислокації в межах визначеного району АТО — в 3,7 раз з 1,2 тис. грн до 4,5 тис. грн на місяць.

— Вказані виплати здійснюються всім військовослужбовцям за період їхньої участі в АТО додатково до основного місячного грошового забезпечення. Так, у вересні 2017 року військовослужбовці в районі АТО отримають підвищені виплати за минулий місяць, — сказав офіцер.

Крім того, передбачено випадки для збільшення винагороди за безпосередню участь у бойових діях (в умовах безпосереднього зіткнення або взаємного вогневого контакту з противником), успішне виконання бойового завдання в складі військової частини, знищення (захоплення) техніки.

— Документи, необхідні для виплати винагороди надходять від військових частин до штабу АТО за схемою: рота — батальйон — бригада — штаб ОТУ — штаб АТО. Виплата винагороди військовослужбовцям здійснюється за місцем проходження служби на підставі наказів штабу АТО та командирів військових частин. На сьогодні заборгованостей із цього виду виплат немає, — підкреслив полковник Сергій Галімський.

За словами офіцера, з 3 лютого 2015 року виплачено додаткових винагород на суму 162,9 млн грн. В тому числі: за безпосередню участь в АТО — 153 млн грн, за успішне виконання завдань в складі підрозділу — 8,3 млн грн, за знищення та захоплення техніки — 1,6 млн грн.

Полковник Сергій Галімський спростував окремі заяви стосовно того, що Міноборони «економить кошти на виплату учасникам АТО». Він наголосив, що навпаки, видатки зростають.

— У 2016 році на винагороди військовослужбовцям за участь в АТО було витрачено загалом 1,9 млрд грн. А за 8 місяців 2017 року вже витрачено 2,2 млрд грн, — повідомив заступник директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.

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