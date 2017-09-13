По всій території України з 12 по 15 вересня триватимуть командно-штабні навчання "Непохитна стійкість 2017"

Генеральний штаб ЗС України нагадує про відповідальність за ведення фото- та відеозйомки військової техніки, режимних військових об’єктів Збройних Сил України та спроб проникнення на їх територію. Також інформуємо, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті. Особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності.

Застерігаємо від провокаційних дій поруч з військовими частинами та колонами військової техніки, а також звертаємось до всіх небайдужих громадян з проханням повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб та їхні дії.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ