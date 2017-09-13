Володимир Кістіон: Рішення про запровадження монетизації субсидій на рівні надавачів послуг буде прийнято Урядом восени

Восени Кабінет Міністрів України прийме рішення про запровадження монетизації пільг і субсидій на рівні виконавців комунальних послуг. Проект відповідної Постанови Уряду знаходиться на фінальній стадії доопрацювання. Про це в інтерв’ю інформаційному агентству «Інтерфакс» заявив Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон.

Монетизація пільг і субсидій проводитиметься у два етапи: спочатку на рівні виконавців комунальних послуг, потім - на рівні споживача. «Існують великі ризики і загрози, якщо ми підемо відразу до споживача.

Важливо не повторити ту проблематику, з якою стикалися такі розвинені країни як Німеччина», - уточнив Володимир Кістіон.

За його словами, монетизація житлових субсидій на рівні надавачів комунальних послуг сприятиме входженню на ринок постачання газу населенню нових компаній, що у свою чергу дасть поштовх до розвитку вільного ринку газу.

«На сьогодні це один з ключових моментів, що стримує трейдерів. Друге - проблема в інерційності мислення. Необхідний період адаптації, щоб люди зрозуміли: я можу перейти до іншого постачальника. Наприклад, в Польщі ринок газу працює вже 5 років, а на альтернативного постачальника перейшло лише 30% - є велика інерція», - резюмував Володимир Кістіон.

СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ