Остап Семерак: Франція виділить кошти на вивчення можливостей розвитку відновлювальної енергетики в зоні відчуження

Рішення Уряду Франції про виділення коштів на проведення першого техніко-економічного обґрунтування щодо вивчення можливостей розвитку відновлювальної енергетики в зоні відчуження стане важливим інструментом для залучення інвестицій. Про це Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив під час зустрічі з делегацією Сенату Французької Республіки, в якій взяли участь голова групи дружби Франція-Україна Сенату Французької Республіки Ерве Море та інші представники Сенату.

«Була підтримана наша ініціатива використати інфраструктурний потенціал зони відчуження для побудови нових об’єктів, які працюватимуть на користь українського суспільства. Підтвердження цього – рішення про проведення науково-технічного дослідження. І я дякую Уряду Франції за підтримку проектів, спрямованих на розвиток відновлювальної енергетики в Україні. Ми відкриті та готові до співпраці», - сказав Остап Семерак.

Міністр підкреслив, що Україна вже має досвід успішної співпраці з Францією в зоні відчуження. Саме французька компанія «Новарка» спільно з українськими підрядниками реалізувала безпрецедентний у світі проект - побудову нового безпечного конфайнменту над 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Також сторони обговорили можливість обміну досвідом між французькими та українськими фахівцями-енергетиками.

«Українські енергетики користуються нормативами ще старої доби енергетики, які в сучасному світі є доволі застарілими. І досвід французьких фахівців, які мають доступ до сучасних європейських енергетичних мереж, де інтенсивно задіяні сонячні електростанції, для нас надзвичайно корисний», - зазначив Остап Семерак.

Крім того, Міністр відзначив, що на останньому засіданні Асамблеї донорів Чорнобильського фонду «Укриття» всі країни-донори та ЄБРР високо і позитивно оцінили ті процеси, які спрямовані на перетворення зони відчуження на екологічно безпечну територію.

Також Міністр розповів, що зона відчуження становить великий інтерес для світового наукового співтовариства і сьогодні державою зняті всі обмеження щодо проведення наукових досліджень у зоні відчуження вченими з інших країн світу.

За словами Остапа Семерака, французькі парламентарі стурбовані негативними екологічними наслідками бойових дій на Сході, тому повністю підтримали запровадження екологічного моніторингу на цих територіях за участю міжнародних експертів.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ