Відзначено результативну роботу України щодо зміцнення енергетичної безпеки

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик провів зустріч із заступником директора Департаменту енергетики Єврокомісії Томасом Герассімосом у рамках участі в 61-й сесії Генеральної Конференції МАГАТЕ, що проходить у Відні (Австрійська Республіка).

Питання безпеки було одним із ключових під час зустрічі, при цьому зазначено, що Україна є стратегічним партнером ЄС.

Ігор Насалик відзначив активну позицію європейської сторони щодо підтримки реформ в Україні та запевнив про готовність України інтенсифікувати та поглиблювати співробітництво з європейською стороною у сфері енергетики. Він також наголосив, що в новій Енергетичній стратегії до 2035 року значну увагу поділено розвитку атомно-промислового комплексу, зокрема забезпеченню належного рівня безпеки діючих атомних енергоблоків. Міністр звернув увагу на важливість для України реалізації проектів технічного співробітництва з питань ядерної безпеки в рамках Європейського Інструменту з ядерної безпеки.

Серед успішних кроків Ігор Насалик наголосив, що на сьогодні виконано більше ніж 50% запланованих заходів Комплексної зведеної програми підвищення безпеки, до якої включені заходи, рекомендовані за результатами проведених стрес-тестів ЄС. Також Україна здійснює активні кроки щодо диверсифікації постачання ядерного палива до України, насамперед виробництва компанії «Westinghousе».

Томас Герассімос відзначив результативну роботу України, зокрема щодо диверсифікації постачання ядерного палива на АЕС України. Збільшення частки палива компанії Westihghouse сприяє зміцненню безпеки та досягненню енергетичної незалежності України. Він також зазначив про відповідальність України з питань безпеки АЕС, дотримання міжнародних зобов’язань, що викликає довіру та сприяє розвитку подальшого співробітництва.

Сторони обговорили питання щодо будівництва 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС, подальшої роботи щодо інтеграції об’єднаної енергосистеми України до європейської енергосистеми, незалежність органу регулювання ядерної безпеки, впровадження заходів з модернізації безпеки, виявленого за результатами стрес-тестів ЄС в Україні, стійкість електромережі; вирішення питань постачання вугілля; ядерної безпеки тощо.

За підсумками зустрічі сторони домовилися спільно з європейським регулятором проаналізувати напрямки співпраці з метою сталого постачання ядерного палива та надійності функціонування атомно-промислового комплексу України.

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ