Лев Парцхаладзе: Щоб попит на купівлю нерухомості активізувався, потрібно, аби реально запрацювали державні житлові програми та іпотечне кредитування

Останнім часом через зниження споживчих можливостей українців та практичної відсутності іпотечного кредитування у сфері нерухомості спостерігається тенденція до відкладеного попиту на житло. Для його активізації необхідно, щоб державні житлові програми та іпотечне кредитування реально запрацювали.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на прес-конференції за підсумками розвитку будівельної галузі у першому півріччі 2017 року в четвер, 21 вересня.

«Якщо порівнювати попит з тим, який був до 2014 року, то звичайно ж він знизився. Це пов'язано з тим, що у людей реально не вистачає коштів для придбання житла. Будівельні компанії можуть надавати тільки коротку розстрочку, максимум до 5 років, але у такому разі середній платіж для однієї сім'ї становитиме близько 1-2 тисяч доларів на місяць. Тому, щоб попит на купівлю нерухомості активізувався, потрібно, аби державні житлові програми та іпотечне кредитування реально запрацювали», - сказав він.

Мова йде про модернізацію державних житлових програм, а також про введення муніципального орендного житла і можливості придбання квартир у лізинг. «Це може стати колосальним позитивним кроком у вирішенні квартирного питання для багатьох українців, так як на умовах лізингу більша кількість громадян зможуть придбати власне житло. Уряд вже схвалив цю можливість. Впровадженням нових програм фінансового лізингу буде займатися Державна іпотечна установа. Зі свого боку Мінрегіон готовий допомагати», - підкреслив він.

За його словами, зараз головне завдання - створити всі необхідні правові, нормативні, фінансові та організаційні умови, щоб новий механізм ефективно запрацював.

Експертний аналіз структури запитів на придбання житла показує, що кількість запитів на купівлю житла з початку року зросла на 14%. При цьому близько 80% попиту стабільно припадає на бюджетний сегмент (квартири вартістю до 50 тисяч доларів): економ-житло і так званий комфорт-клас - малогабаритні квартири. «За даними експертів, близько половини угод у першому півріччі 2017 року можна віднести до інвестиційних операцій приватних інвесторів. Тобто, люди, які мають на руках деяку суму грошей, замість того, щоб покласти їх на депозит, вкладають їх в покупку нерухомості. І як правило, це якраз найбільш ліквідна нерухомість, яку потім легко можна буде продати або здати в оренду», - зазначив Лев Парцхаладзе.

Експертний аналіз показує, що найбільшим попитом користуються однокімнатні та малогабаритні квартири, а пропозиція підлаштовується під попит, тому середній розмір квартир, що будуються в останні роки зменшується. Зараз цей показник вже менше 75 квадратних метрів у порівнянні з 90 квадратними метрами в 2014 році. «Сьогодні ми спостерігаємо тенденцію до зменшення площі квартир і кількості кімнат. Попит на малогабаритні квартири досить високий, і ринок підлаштовується під нього, будуючи більшу кількість однокімнатних квартир, так званих смарт-варіантів, в яких люди не переплачують за невикористовувані квадратури», - підкреслив заступник Міністра.

На сьогодні житловий фонд в Україні складає 977,9 млн квадратних метрів і близько 50% з нього – старе житло. На одного українця припадає лише 23,8 квадратних метрів житлової площі, тоді як у Європі ці показники майже вдвічі більші. «За даними статистики на 1 січня 2015 року в Україні було зафіксовано понад 657 тисяч так званих черговиків. І за останній час їх кількість тільки зростає. Тому будівництво нового житла необхідне - тільки для покриття цього попиту потрібно побудувати до 50 млн квадратних метрів нового житла. А з урахуванням заміни старого житла на якісне і з огляду на європейські тенденції за кількістю квадратних метрів на людину - мінімум 1 млрд квадратних метрів житла», - підсумував Лев Парцхаладзе.

Всього в Україні за перші півроку 2017 року було прийнято в експлуатацію понад 5 млн квадратних метрів житла. Це на 56,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також введено в експлуатацію 66 тисяч квартир, з яких 75% - в містах і 25% - в селах.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ