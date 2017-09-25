Глава Уряду: Ухвалення пенсійної реформи на початку жовтня дозволить підвищити пенсії також у жовтні

Якщо Парламент проголосує законопроекти по пенсійній реформі на початку жовтня, це дозволить підвищити пенсії 9 млн також у жовтні, і Уряд готовий провести необхідні розрахунки. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів України.

«У Парламенту є шанс ухвалити пенсійну реформу в жовтні. Ми зможемо зробити розрахунки. Це обов’язок – депутатів, Уряду, Президента – дати пенсіонерам отримати системне підвищення пенсій», - сказав Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що наразі пенсії розраховуються на показниках 2007 року, і це «злочин».

«І якщо депутати 3 жовтня приймуть пенсійну реформу, я беру зобов’язання, що в жовтні пенсії будуть підвищені для 9 млн пенсіонерів. Ми це зробимо, нам потрібні 226 голосів депутатів», - підкреслив Глава Уряду.

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