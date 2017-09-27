На модернізацію перших класів, з яких у 2018 році стартує Нова українська школа, Уряд заклав 1 млрд грн у бюджет, - Лілія Гриневич

У 100 школах України, де сьогодні пілотується новий стандарт початкової школи, створено усі необхідні умови для навчання дітей за цим стандартом. Про це заявила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час спілкування з директорами шкіл, вчителями, а також батьками дітей, що беруть участь у пілотуванні нового стандарту початкової освіти у Івано-Франківській області.

«Я сьогодні мала можливість поспілкуватися з учнями пілотної школи на Франківщині, а також побачити відмінності між освітнім середовищем у пілотних та звичайних класах. Зонування, місце для дитячих речей, парти, які розставлені для роботи у групах, освітні матеріали, – усе необхідне для дітей є. Це разюче відрізняється від середовища звичайного класу. Потрібно пам’ятати, що з наступного року всі перші класи будуть навчатись за новим стандартом. Ми передбачили на модернізацію перших класів, з яких у 2018 році стартує Нова українська школа, 1млрд грн у бюджеті. Місцеві органи також матимуть долучитися до створення умов», – зазначила Лілія Гриневич.

Міністр підкреслила, що найголовніші зміни – це зміни в методах навчання: від знаннєвої школи ми переходимо до школи компетентностей 21 століття.

«Пілотування Нової української школи передбачає, що у перших класах, які входять у проект, створено середовище і використовуються методи, які формують вільну людину. Вони мають на меті не навантажити дітей новими комплексами, а навпаки – спонукати їх до творчості, поважати одне одного не зі страху, а з того, що кожна людина має власну гідність. Цей перелік можна продовжувати. Але найголовніше, що нові методики діяльнісного і пошукового навчання мають на меті зберегти інтерес дітей до навчання. Це вкрай необхідно для української школи, бо сьогодні ми маємо драматичне спадання інтересу дітей до навчання», – розповіла Лілія Гриневич.

Вчителі, що пілотують НУШ, відзначили, що їхні учні легше пройшли адаптаційний період після садочку, а також із задоволенням приходять у клас щоранку.

«Хочу наголосити, що діти набагато вільніше і легше спілкуються. Ранкові зустрічі, які ми проводимо і на яких діти розповідають про себе, щоразу проходять дедалі цікавіше. Діти не бояться виражати себе і мають для цього простір. Це дуже важливо», – розказала вчитель.

Батьки дітей також відзначили, що діти більше спілкуються і краще формулюють свої думки, хоча говорити про реальні результати після кількох тижнів роботи ще рано.

Нагадуємо, що 25 вересня Президент України Петро Порошенко підписав Закон України № 2145-VІІІ «Про освіту», прийнятий Верховною Радою України 5 вересня 2017 року.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ