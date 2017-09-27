Понад 80 млн грн чергової компенсації отримали учасники програми "теплих кредитів" від Держенергоефективності

Держенергоефективності здійснило чергове відшкодування учасникам програми «теплих кредитів». Цього разу сума компенсації склала 80,6 млн гривень. Зокрема, 74,1 млн грн виплачено родинам, які здійснили термомодернізацію свого житла. Ще 5,3 млн грн – це компенсація для ОСББ та ЖБК на утеплення багатоповерхівок. Крім цього, 1,2 млн грн перераховано домогосподарствам, які встановили твердопаливні котли.

«Як бачимо, учасники програми – і Уряд, і населення - виконують свою роль. Відшкодування здійснюється. Саме співфінансування енергоефективних заходів стало дієвим стимулом населення до енергоефективності. Компенсація з держбюджету становить від 20% до 70% суми «теплого кредиту». Крім того, ще частину витрат бере на себе місцева влада в рамках розроблених спільно з Агентством та прийнятих місцевих програм здешевлення «теплих кредитів», – зазначив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Нагадаємо, що з початку дії програми її учасники отримали з держбюджету близько 1,7 млрд грн. безповоротної державної фінансової допомоги на енергоефективні заходи. Зокрема, виплачено:

 1,5 млрд грн - фізичним особам на утеплення індивідуального житла;

 майже 110 млн грн - фізичним особам на встановлення котлів «не з газу»;

 62,7 млн грн - ОСББ на утеплення багатоповерхівок.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ