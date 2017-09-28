Оперативна інформація щодо вибухів на військових складах у Вінницькій області (станом на 18:30 28 вересня)

З прибуттям населення розпочалось відновлення eнeргo-, газопостачання та зв’язку.

В результаті проведених робіт, станом на 14:30 28 вересня всі населенні пункти підключені, проводяться заходи щодо приведення роботи електричних мереж до нормальної схеми.

Відновлення газопостачання розпочато о 14:00 28 вересня. Задіяно 140 фахівців аварійно-диспетчерських служб, служб підземних газопроводів та внутрішньо-будинкового газового обладнання, а також 25 одиниць техніки.

Ситуація поступово нормалізується. Місцеве населення може повертатися до своїх помешкань.

З метою недопущення розповсюдження лісової пожежі рішенням Голови ДСНС було залучено два пожежні літаки ДСНС АН-32П.

Авіацією ДСНС з початку робіт здійснено 36 скидів води на осередки пожежі, де знижена небезпека.

В місцях безпечного розміщення евакуйованого населення організовано гаряче харчування та медичне забезпечення громадян.

Підрозділами ДСНС організовано роботу психологів з місцевими мешканцями, які постраждали в наслідок НС. Також, організовано інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням відносно дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Навчально-виховний процес в дошкільних та освітніх навчальних закладах розпочнеться з 2 жовтня поточного року.

Загиблих внаслідок надзвичайної ситуації не зареєстровано, травмовано 2 особи, які госпіталізовані до медичних закладів

Підрозділами ДСНС ліквідовано загоряння 7 споруд, що виникли внаслідок влучання боєприпасів. Також здійснюється моніторинг протипожежного стану населених пунктів в зоні надзвичайної ситуації.

Відновлено рух:

автотранспорту на автодорозі Житомир – Могилів – Подільський;

залізничного транспорту на перегоні Сосенка – Калинівка Південно-Західної залізниці;

Залишається закритим рух:

повітряного транспорту в радіусі 40 кілометрів від м. Калинівка;

Всього до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 2 тис. 277 чол. та 381 од. техніки, а саме: ДСНС – 318 чол. та 90 од. техніки (у тому числі 2 літаки АН-32П);

Нацполіція – 366 чол. та 57 од. техніки; Нацгвардія – 203 чол. та 12 од. техніки; ЗСУ – 908 чол. та 178 од. техніки (у тому числі 9 протипожежних танків, 4 ІМР); СБУ – 400 чол. та 30 од. техніки; МОЗ – 30 чол. та 10 од. техніки; Укрзалізниця – 52 особи та 4 пожежних потяги.

До ліквідації НС задіяно 20 піротехнічних розрахунків ДСНС чисельністю 108 чол. та 41 од. техніки.

Для проведення розвідки та гасіння пожежі залучено 9 протипожежних танків та 4 інженерні машини розгородження ІМР-2.

На місці події працює мобільна оперативна група ДСНС на чолі з Першим заступником Голови ДСНС Мельчуцьким О.Г.

Працює телефонна “гаряча лінія” Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за номером 043-332-14-63.

http://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/68072.html