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Прем'єр-міністр: Початок опалювального сезону - це пряма відповідальність місцевої влади

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Початок та безперебійне проведення опалювального сезону – це пряма й повна відповідальність місцевої влади, з боку Уряду всі рішення ухвалені. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Відповідальність за опалювальний сезон несуть органи місцевої влади. Ми створили достатні запаси, передусім газу. Ціна газу залишається незмінною, з боку Уряду жодних питань та проблем немає. Питання в тому, аби кожен на своєму місці завершив всі роботи», - сказав Глава Уряду.

Він додав, що наразі готовність до опалювального сезону становить по всій Україні майже 100%. «І це гарний показник, напевно, за всю історію з часів нашої Незалежності. Питання вчасності та якості тепла – повна відповідальність місцевої влади», - сказав Володимир Гройсман.

Він також звернув увагу, що окрім тепла й світла, місцева влада має забезпечити роботу спеціальної техніки на випадок снігопадів, аби «не було несподіванок».

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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