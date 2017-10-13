Андрій Рева: Один пріоритетів на найближчі роки - реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Сьогодні відбулося засідання Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства під головуванням Міністра соціальної політики Андрія Реви. У засіданні взяли участь заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей, заступник Міністра охорони здоров’я України Роман Ілик, Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, керівник секції соціальної політики представництва Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Артур Айвазов та інші члени комісії. У своєму виступі Міністр соціальної політики відзначив, що одним із державних пріоритетів на найближчі роки є реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Головне завдання реформи – попередити потрапляння дітей в інтернатні заклади, а також, створити всі умови, щоб діти із закладів могли повернутися в родину.

На Національній раді реформ Президентом України забезпечення прав дітей було визнано одним з пріоритетів державної політики. У серпні цього року Кабінет Міністрів своїм розпорядженням затвердив відповідну Стратегію реформування інтернатів та План заходів з її реалізації.

Андрій Рева зазначив, що виконання ухвалених Урядом і Президентом України документів дасть змогу до 2019 року:

- по-перше, розробити та прийняти нормативно-правові акти та навчальні програми для підготовки фахівців, організувати методичне забезпечення їх роботи;

- по друге, сформувати та підготувати регіональні команди, проаналізувати існуючу мережу інтернатів, затвердити регіональні плани реформування;

- по-третє, розробити критерії моніторингу процесу та залучити інвестиції для реалізації реформи;

- по-четверте, сприяти створенню інтегрованої системи соціального захисту на місцевому рівні.

Єдиним результатом має бути відсутність дітей громади в інституціях, відсутність сімей, де діти, не отримавши батьківське тепло, потрапляють в інтернати.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ