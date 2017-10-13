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Підстав для підвищення цін на газ немає, на місцях не можна допустити росту цін на тепло і воду, - Прем'єр-міністр

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Підстав для підвищення ціни на газ в Україні наразі немає, саме тому на місцях не можна допустити росту цін на тепло та гарячу воду. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу 112.UA.

"Не бачу жодних підстав для зміни ціни газу, - сказав Володимир Гройсман. - Важливо, щоб на місцях ніхто не допустив підвищення цін на тепло, гарячу воду. Зараз таких підстав немає".

Глава Уряду нагадав, що тарифна політика - це частина відповідальності місцевих органів влади. "Розраховую, що місцеві керівники відповідально поставляться до цього і не дозволять собі жодних підвищень", - сказав Володимир Гройсман.

Він також запевнив, що проблем в питанні забезпечення субсидіями немає.
"Коштів вистачить на усіх, хто потребує соціального захисту. На наступний рік плануємо близько 55 млрд гривень. Всі люди, які мають право на субсидію, отримають її - безповоротно, без будь-яких тягарів. Це адресна підтримка, ніхто не буде залишений сам на сам з проблемами", - додав Глава Уряду.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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