Інформація щодо зарахування до стажу роботи періоду догляду за дитиною у контексті пенсійної реформи

У зв’язку з високою увагою громадськості до питання зарахування періоду догляду за дитиною до стажу, Міністерство соціальної політики офіційно повідомляє.

До страхового стажу зараховуються періоди, протягом яких особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за які щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до трудового стажу для призначення пенсії до 01.01.2004 року (дата набрання чинності Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”), зараховується до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Так, до 01.01.2004 року до трудового стажу включалися всі періоди перебування у трудових відносинах, в тому числі у періоди відпусток:

- для догляду за дитиною до 3-х років;

- у зв’язку з вагітністю та пологами;

- для догляду за дитиною згідно медичного висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Також до трудового стажу до 01.01.2004 року включався час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку.

Починаючи з 01.01.2004 року, час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, зараховується до страхового стажу матері при умові, якщо особа доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку та при умові отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. З 1 січня 2005 року внески за ці періоди сплачуються за рахунок коштів державного бюджету.

Сплата внесків за періоди перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами проводиться з 1 липня 2013 року.

Також, Законом України „Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій” передбачені положення щодо врахування при визначенні права на призначення пенсії за віком зокрема періодів:

- перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;

- перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Міністерство соцiальної політики України