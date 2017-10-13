Мінрегіон активізував роботу з розроблення Містобудівного кодексу

13 жовтня у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства відбулося перше засідання робочої групи з розроблення проекту Містобудівного кодексу України. Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе на початку засідання робочої групи, яку він очолює.

«Сьогодні ми з вами зібралися на перше засідання Робочої групи з розроблення проекту Містобудівного кодексу, щоб обговорити пропозиції щодо майбутньої структури та змісту цього важливого документа. На сьогодні будівельну діяльність регулює 7 основних законів та окремі положення біля 50 законодавчих актів. Ми хочемо вийти на єдиний комплексний формат цього важливого документа», - сказав він.

Заступник Міністра додав, що в цій роботі Україна заручилася технічною, інтелектуальною та фінансовою підтримкою німецьких колег, а саме Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини.

Лев Парцхаладзе нагадав, що це не перша спроба об’єднати містобудівне законодавство в єдиний комплексний документ. «Останній раз проект Містобудівного кодексу планувалось прийняти ще у 2010 році, але замість цього у лютому 2011 року було прийнято рамковий Закон «Про регулювання містобудівної діяльності. Вважаю, зараз саме час повернутись до розроблення Містобудівного кодексу», - резюмував він.

У першому засіданні робочої групи взяли участь представники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства екології та природних ресурсів, Державної архітектурно-будівельної інспекції, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, народні депутати, представники Асоціації міст України, Національної спілки архітекторів, Конфедерації будівельників, Будівельної палати, Офісу ефективного регулювання BRDO, IDLO (International Development Law Organization), Центрального офісу реформ, Академії будівництва, науково-дослідних інститутів.

СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ