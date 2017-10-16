Привітання Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з Днем захисника України

Дорогі українці!

Від імені Уряду та від себе особисто вітаю з Днем захисника України!

Українська історія знає чимало трагічних та величних сторінок про подвиги та звитягу наших воїнів. Протягом віків найкращі сини та дочки країни захищали Батьківщину від вторгнення чужинців. Про них завжди складали пісні та писали романи, їх оспівували у народному епосі та легендах, їх подвиги стали невід’ємною складовою частиною нашої національної історії. У нашій країні традиційно, ще з козацьких часів, вшановують захисників на Покрову, яка завжди була духовним дороговказом для українського воїнства.

Україна знову переживає нелегкі часи. Як і протягом попередніх століть, українці захищають свою Батьківщину. Ми пам’ятаємо, як з початком бойових дій на сході країни тисячі бійців Національної гвардії, Збройних Сил, добровольчих батальйонів та інших військових підрозділів стали на захист країни, щоб спинити російсько-терористичну агресію.

Наші захисники з гідністю стримують натиск ворога. Нам ніколи не забути героїчні та трагічні сторінки цієї війни, яка в тисячі українських домівок принесла горе. Збройна агресія ворога породила нове покоління героїв, які назавжди залишаться у нашій пам’яті. У цій несправедливій війні Україна щодня загартовується і стає сильнішою. Протягом останніх чотирьох років країні ціною неймовірних зусиль вдалося відродити вщент розграбовані Збройні Сили.

Сьогодні українська армія є потужним сучасним європейським військом, здатним виконувати завдання будь-якої складності. Подальше реформування Збройних Сил є одним з пріоритетів роботи Уряду, щоб в середньостроковій перспективі наша армія відповідала всім базовим стандартам НАТО, а Україна за своїм оборонним, економічним та інтелектуальним потенціалом приступила до кінцевої, поглибленої, фактичної інтеграції в Альянс.

Вітаю усіх наших захисників і всіх українців зі святом! Висловлюю глибоку повагу та подяку всім, хто боронить країну на Сході, тим, хто вкотре доводить, що українців нікому не вдасться зламати і перемогти! Переконаний, що на нашу країну та громадян чекає величне європейське майбутнє, яке ніхто не в силах і не вправі ставити під сумнів!

Слава Україні!



Прем’єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН