Новий законопроект щодо реконструкції застарілого житла, у першу чергу, повинен враховувати інтереси мешканців, - Лев Парцхаладзе

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ініціювало розробку змін до Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», основою яких має стати обов’язкове врахування інтересів громадян – мешканців таких будинків при переселенні.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе на круглому столі щодо реконструкції кварталів застарілого житлового фонду, який відбувся у п’ятницю, 15 грудня, у Мінрегіоні.

«Діючий закон, який був прийнятий ще у 2006 році, виявився неефективним і на практиці не зміг масово вирішити проблему реконструкції застарілого житла в Україні. Тому Мінрегіон ініціював розробку змін на основі діючого закону, який дозволить нарешті розпочати цей довготривалий процес на практиці. Найголовніше, щоб новий законопроект враховував інтереси мешканців і максимально передбачав запобігання можливих ризиків для населення. Це першочергові параметри», - сказав він.

Лев Парцхаладзе пояснив, що громадянам, які проживають у таких будинках, повинні бути запропоновані поліпшені житлові умови для переїзду: новий будинок, збільшення площі квартири, ремонт. У першу чергу, людям потрібно надати всі умови для переселення, а вже потім реконструювати старе житло.

Заступник Міністра також зазначив, що норма про обов'язкову згоду 100% мешканців, яка є у діючому законі, практично унеможливлює переселення. «Незгода всього одного мешканця робить реконструкцію неможливою», - підкреслив він.

Концептуальні параметри майбутнього законопроекту мають стати спільним рішенням всіх зацікавлених сторін: у першу чергу, громадян, органів місцевого самоврядування та інвесторів і враховувати попередній досвід України та кращі світові практики.

Нагадаємо, за даними статистики, на сьогодні житловий фонд в Україні складає близько 1 млрд квадратних метрів житла, майже половина з якого – застаріле житло. За оцінками експертів, близько 75 млн квадратних метрів застарілого житла в Україні є непридатним для проживання, так як знаходиться у аварійному стані. У Києві такого житла близько 9 млн квадратних метрів.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ