Заява МЗС України у зв'язку з одностороннім рішенням Російської Федерації про виведення військовослужбовців збройних сил РФ зі складу СЦКК

МЗС України обурене одностороннім рішенням Російської Федерації про виведення 19 грудня 2017 року військовослужбовців збройних сил РФ зі складу Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК, м. Соледар, Донецька обл.).

Розцінюємо цей безпрецедентний крок Росії як чергову провокацію, яка істотно підриває Мінські домовленості, та прагнення зняти з себе будь-яку відповідальність, як сторони конфлікту, за наслідки збройної агресії проти нашої держави.

Такий крок вчергове свідчить, що Москва не полишає спроб змусити Україну та міжнародних партнерів розпочати т.зв. «прямий діалог» з бойовиками незаконних збройних формувань, які діють на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької і Луганської областей України під тотальним контролем і за повної підтримки з боку РФ.

Своїм рішенням Кремль значно підвищує безпекові ризики для СММ ОБСЄ, у т.ч. з метою нав’язування Україні та її міжнародним партнерам неприйнятного варіанту розміщення миротворців ООН на Донбасі.

РФ, як сторона конфлікту на Донбасі, несе повну відповідальність за розвиток безпекової ситуації і забезпечення безпеки спостерігачів СММ ОБСЄ на території, тимчасово непідконтрольній Уряду України.

Українська частина СЦКК продовжить свою діяльність у звичному режимі, працюючи з СММ ОБСЄ у двосторонньому форматі та докладаючи усіх можливих зусиль для забезпечення безпеки персоналу Місії під час здійснення нею моніторингу ситуації в рамках свого мандату.

Україна звертається до міжнародних партнерів з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль з метою уникнення кроків, здатних призвести до зриву Мінських домовленостей.

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ