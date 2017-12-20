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Володимир Гройсман: Обіцянка відновити постраждалі через вибухи снарядів вінницькі села виконана

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Обіцянка відновити села Вінниччини, постраждалі через вибухи на військових складах у вересні поточного року, профінансована і виконана, а до кінця року мешканці отримають відшкодування за придбані власноруч будівельні матеріалі. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Глава Уряду перебуває з поїздкою на Вінниччині, де відвідав одне з найбільш постраждалих сіл - Павлівку. Наприкінці вересня з Павлівки довелося евакуювати 24 тис. людей, ушкоджень зазнали понад півтори тисячі будинків та місцева школа.

"Я обіцяв не залишити вас у біді. Я виконую обіцянки", - сказав Володимир Гройсман.

Він нагадав, що за рішенням Уряду на відновлювальні роботи в регіоні було виділено 100 млн грн.

Глава Уряду відвідав оновлену школу і подарував школярам шкільний автобус з нагоди Дня Святого Миколая. Він також нагородив військовослужбовців, які відзначились при ліквідації надзвичайної ситуації в Калинівці, і завітав до родини Ковальчуків, яка через вибухи втратила будинок і тепер святкує новосілля у новому помешканні.

"Я ніколи і нікого не залишаю наодинці з бідою", - сказав Глава Уряду і подякував главі родини за теплий прийом.

Кабінет Міністрів України

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