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Завдяки переданому Урядом Японії медичному обладнанню тисячі військових отримали якісну медичну допомогу, – Степан Полторак

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Про це 21 грудня повідомив Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час зустрічі із Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні паном Шигекі Сумі.

«Вже не перший рік Японія підтримує Україну, – сказав Міністр оборони України. – Передане до військових шпиталів у Львові, Харкові, Києві й Одесі медичне обладнання рятує життя наших бійців. Тисячі військовослужбовців Збройних сил України отримали якісну медичну допомогу завдяки переданому обладнанню».

Варто зазначити, що сьогодні Національному військово-медичному клінічному центру «Головний військовий клінічний госпіталь» було передано сертифікати на 5 сучасних анестезіологічних станцій, які використовуються під час довготривалих операцій.

Також Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак привітав особовий склад військового госпіталю із прийдешніми святами та подякував за їх нелегку, однак надважливу працю.

Міністерство оборони України

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