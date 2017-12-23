Підсумки року: Ключові показники діяльності Держгеокадастру

Організація земельних торгів. За неповний 2017 рік територіальні органи Держгеокадастру на земельних торгах реалізували 1 565 прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності. Загальна площа переданих в оренду ділянок склала 37,3 тис. гектарів.

Найбільш активно земельні аукціони проводилися в Одеській (194 земельні ділянки площею 4 736,9 га), Чернігівській (129 ділянок площею 4 261,1 га) та у Херсонській (91 ділянка площею 5 131,9 га) областях.

Стартова річна орендна плата за користування земельними ділянками була визначена на рівні 7,67% від нормативної грошової оцінки земель. За результатами земельних торгів розмір орендної плати у середньому по Україні вдалося підвищити до 14,35% від нормативної грошової оцінки. Це майже 4400 грн/га.

ТОП результатів земельних торгів: 231 % та 197% від НГО (Тернопільський район Тернопільської області), 181% від НГО (Зіньківський район Полтавської області), 165% від НГО (Тальнівський район Черкаської області).

Для порівняння: у 2016 році на земельних торгах було реалізовано 1 706 прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 42,6 тис. гектарів. У 2016 році стартовий розмір річної орендної плати за продані на торгах земельні ділянки в середньому становив 6,64% від нормативної грошової оцінки, за результатами торгів – 10,22%.

Факторами, що зумовили зростання орендної плати стали підвищення стартової ціни лота (відповідно до Стратегії удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, затвердженої постановою КМУ від 07.06.2017 № 413), а також зростання конкуренції за ділянки. Якщо за підсумками 2016 року середня кількість учасників торгів складала 2,3, то в 2017 цей показник зріс до 3,1.

У результаті надходження до бюджетів збільшились до 102 млн гривень проти 95 млн гривень за підсумками 2016 року.

Виділення землі учасникам АТО. У 2017 році учасникам АТО та родинам загиблих воїнів надано 76 613 дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Найбільше – у Київській (7 987 дозволів), Харківській (4 095), Хмельницькій (4 017) областях.

Учасникам АТО за цей період передано у власність 62 456 земельних ділянок. Найбільше – у Київській (8 597ділянок), Полтавській (4184), Хмельницькій (3890) областях.

Ведення земельного кадастру. Державні кадастрові реєстратори протягом 2017 року зареєстрували 1 302 758 земельних ділянок та видали 1 115 376 витягів із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Для порівняння: у 2016 році у кадастрі було зареєстровано 982 154 ділянки та видано 1 182 152 витяги про земельну ділянку.

На кінець року наповненість Державного земельного кадастру становить 73% від загальної площі земельних ділянок. На 01.01.2017 цей показник становив 70%.

6 грудня Уряд ухвалив постанову, якою впроваджений взаємообмін інформацією між двома реєстрами - земельним кадастром та реєстром майнових прав Мінюсту, що дозволяє перевіряти інформацію в режимі онлайн та блокувати реєстрацію подвійних договорів оренди. Це потужний інструмент захисту бізнесу, а також антикорупційний захід і функціонал для виправлення помилок в ДЗК.

Також у поточному році Державний земельний кадастр одним із перших у світі переведено на технологію Blockchain. Упровадження цієї технології забезпечує надійну синхронізацію даних, що унеможливлює їх підміну в результаті зовнішнього втручання, а також надає можливість здійснювати суспільний контроль за системою.

Екстериторіальність погодження проектів землеустрою. У 2017 році до територіальних органів Держгеокадастру надійшло на погодження за принципом екстериторіальності 307 796 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. За рік експертами опрацьовано 305 739 проектів.

Зокрема, у першому півріччі 2017 року на погодження надійшло 133 406 проектів, у другому – 174 390 проектів.

Принцип екстериторіального погодження землевпорядної документації стимулював скорочення термінів розгляду документації в середньому до 5-7 робочих днів та майже зупинив практику повторних відмов. Зокрема, з загальної кількості документацій, що надійшли до територіальних органів Держгеокадастру на погодження за принципом екстериторіальності у 2017 році, на повторний розгляд було направлено лише 4,7% проектів, втретє направлялося лише 1% від загальної кількості. Тоді як в минулому проекти могли місяцями лежати без розгляду або неодноразово повертатися з необґрунтованими відмовами.

Запровадження електронних послуг Держгеокадастру

У 2017 році в он-лайн формат були переведені послуги в сфері земельних відносин, які охоплювали рекордно високу кількість громадян:

Реєстрація договорів оренди земель сільськогосподарського призначення. Сервіс дозволяє громадянам без черг, без контакту з чиновниками і зайвих витрат часу подати заяву на реєстрацію договору оренди усього за кілька хвилин, завантаживши його сканкопію та підписавши дані власним електронним цифровим підписом.

Електронна реєстрація земельної ділянки. Сервіс у статусі пілоту протягом року відпрацьовувався в Чернігівській області і в грудні був розповсюджений на всю територію України. Новий функціонал дозволяє сертифікованим інженерам-землевпорядникам подавати заявку на реєстрацію ділянки онлайн, знову таки уникаючи прямого контакту із надавачем послуги. Щорічно в Державному земельному кадастрі реєструється близько 1 млн ділянок.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру