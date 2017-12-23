Рада врегулювала встановлення лічильників газу в будинках

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект № 5722 про зміни в закон «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» про порядок встановлення лічильників споживачам природного газу.

«За» проголосували 325 народних депутатів.

Законом визначається, що загальнобудинковий лічильник газу може бути встановлений лише за згодою співвласників багатоквартирного будинку.

Також, згідно із законопроектом, оператори газорозподільних мереж не можуть припинити подачу газу, якщо власники будинку відмовляться встановлювати загальнобудинкові лічильники.

«Прийняття законопроекту забезпечить можливість захисту прав та інтересів побутових споживачів природного газу, дозволить знизити соціальну напругу, викликану підвищенням тарифів на комунальні послуги, буде сприяти якнайшвидшому оснащенню населення індивідуальними приладами обліку газу та підвищенню енергетичної безпеки держави», — упевнені автори законопроекту.

Раніше Рада проголосувала за встановлення лічильників тепла і води в усіх будинках. Крім того у Міністерстві соціальної політики повідомляли, що субсидії на наступний опалювальний сезон призначатимуться автоматично.

https://hromadske.ua/posts/rada-vrehuliuvala-vstanovlennia-lichylnykiv-hazu-v-budynkakh