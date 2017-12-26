Держава має посилювати контроль за додержанням Конституції та законів муніципалітетами, - Геннадій Зубко

Держава повинна рухатися у двох напрямках. З одного боку делегувати на місця ресурси, повноваження, і можливості, а з іншого – посилювати державний контроль за додержанням Конституції та законів України органами місцевого самоврядування. Про це в інтерв’ю ІА «Укрінформ» розповів Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Ми розраховували на створення інституту префектів для нагляду за додержанням Конституції та законів України органами місцевого самоврядування. Це планувалося проектом закону про зміни до Основного закону. На жаль, зараз маємо відповідний вакуум у законодавстві. І місцева влада доволі часто цим зловживає, не виконуючи законодавство, а отже – свої прямі обов'язки», – зазначив Геннадій Зубко.

За його словами, деякі міські голови відверто відмовляються займатися проблемами сміття, або говорять, що їх не цікавить питання централізованого опалення. «Так відбувається в містах, де влада передала ТЕЦ в концесію приватним компаніям. Але поставити теплоносій і вчасно включити людям тепло – відповідальність саме місцевої влади. У нас цього опалювального сезону було три випадки невчасної подачі тепла – у Шепетівці, Смілі і Коцюбинському. У кожному такому випадку раджу міській владі вчити законодавство», - наголосив урядовець.

Наразі гострим питанням є планування територій. За відсутності прийнятих генпланів важко спроектувати на території ЦНАП чи дитячий садок. Змінами до Закону "Про регулювання містобудівної діяльності» необхідно спростити перелік документів, потрібних для громади. Приходимо тільки до одного документа – територіального плану громади.

«Невиконання генпланів, детального планування території ускладнюють життя громадян, які купили житло, але не отримали належної інфраструктури. Тому, у цьому аспекті ключовою є відповідальність органів місцевого самоврядування, які видають містобудівні умови і обмеження. Ми максимально зробили так, аби їм було надане детальне планування території і був обов'язок будувати соціальну інфраструктуру. А якщо цього немає, то місцеві чиновники мусять відповісти за законом», - повідомив Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України