Уряд схвалив законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії

Кабінет Міністрів України під час засідання 27 грудня підтримав законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії», розроблений Державною інспекцією ядерного регулювання України. Напередодні проект закону був підтриманий на Урядовому комітеті з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, що проект розроблений Держатомрегулювання на виконання доручень Прем’єр-міністра України відповідно до звернення послів країн G7 в Україні та за результатами зустрічі Прем’єр-міністра України з ними.

У зверненні та під час зустрічі з послами ставилося питання про порушення незалежності органу ядерного регулювання України при прийнятті рішень. Порушення незалежності стало можливим у результаті поширення на державне регулювання безпеки використання ядерної енергії законів «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Законопроектом пропонується обмежити дію цих законів щодо дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергії. Проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії» не лише є важливим для забезпечення безпеки використання ядерної енергії, а й спрямований на підтримання іміджу України як держави, яка здатна дотримуватись міжнародних зобов’язань, взятих на себе шляхом участі в міжнародних конвенціях.

Міжнародними конвенціями (Конвенція про ядерну безпеку та Об'єднана конвенція) передбачено, що держава зобов’язана не тільки створити та підтримувати законодавчу та регулюючу основи для забезпечення безпеки, створити регулюючий орган, а й наділити цей орган належними повноваженнями, необхідними для виконання доручених йому обов'язків.

Крім цього, Урядом України прийнято постанову про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 440 та від 1 червня 2011 р., №591. Прийнята постанова приводить порядок справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23 березня 2017 року №1983-VIII.

Також у своєму слові Голова Держатомрегулювання Григорій Плачков подякував Прем‘єр-міністру України та членам Кабінету Міністрів України за підтримку Державної інспекції ядерного регулювання України у вирішенні актуальних питань ядерної та радіаційної безпеки.

Державна інспекція ядерного регулювання України