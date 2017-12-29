Ми маємо наблизити суди і правосуддя до людей – Президент про початок другого етапу судової реформи

Президент Петро Порошенко в присутності Заступника Глави Адміністрації Президента України Олексія Філатова та Голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка підписав Укази про ліквідацію та створення місцевих судів в Україні та про реорганізацію місцевих судів, а також закликав юристів-науковців і адвокатів до активної участі в конкурсах на посади суддів. Президент принагідно подякував Державній судовій адміністрації, Вищій ради правосуддя за активну участь у впровадженні судової реформи.

Заступник Глави Адміністрації Президента України Олексій Філатов зазначив, що в рамках стратегії судової реформи, затвердженої відповідним Указом, а також на виконання вимог Закону «Про судоустрій та статус суддів», до підписання пропонуються Укази щодо реорганізації системи правосуддя, зокрема ліквідації, створення те реорганізації певних судів. Він зауважив, що це стосується як місцевих судів, так і судів апеляційної інстанції.

Олексій Філатов повідомив, що будуть створені Окружні господарські суди, замість судів у районах також будуть створені окружні суди. «Це буде уніфікований підхід до всіх судів першої інстанції», - сказав він.

За його словами, також ліквідовуються та створюються певні суди у великих містах з метою організаційної та фінансової оптимізації, для того, щоб забезпечити кращий доступ до правосуддя та більш ефективний розгляд судових справ.

Заступник Глави Адміністрації Президента поінформував, що при підготовці відповідних Указів відбулись консультації з Вищою радою правосуддя, яка підтримала ці подання, і документи подаються Державною судовою адміністрацією.

В свою чергу, Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк зазначив, що ВРП в межах діючої процедури опрацювала та надала консультації щодо проектів відповідних Указів. Він підкреслив, що прийняття такого рішення дасть більш чітку структуру судової системи. «Я вважаю, що це буде основою для стратегічного планування розвитку судової системи», - зазначив Ігор Бенедисюк.

Він також наголосив, що відтепер стане можливим і планування розвитку автоматизованої системи для того, щоб дійсно правосуддя було доступним і було відновлено довіру до судової системи.



«Насправді, це є другий етап судової реформи. Першій етап завершено, як я і обіцяв, формуванням нового Верховного Суду, який був створений за допомогою безпрецедентно прозорого конкурсу, завдяки великій роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя та за активної участі громадськості», - підкреслив Президент.

«Сьогодні – це другий етап, який має на меті дві абсолютно чіткі позиції: ми маємо наблизити суди і правосуддя до людей. У нас не може бути більше районів без судів і судів без суддів», - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави підкреслив, що існує велика проблема, яка виникає у людини – «знайти правду і захисти свої права». Він висловив сподівання, що ті Укази, які надійшли йому на підпис, дадуть відповідь на ці питання.

За словами Президента, зараз також «йде набір нових суддів». «Це ще одна відповідь на ті численні звернення, які надходять до мене, як до Президента, від громадськості, від людей щодо обурення окремими несправедливими рішенням, які потім скасовуються в апеляційних інстанціях, але наносять непоправної шкоди довірі до судової влади і правосуддя, яка має притягнути винних до відповідальності», - підкреслив він.

«Я, як Президент, за Конституцією не маю права втручатися в розгляд конкретної справи і не буду цього робити. Хоча, як громадянину, мені дуже боляче чути про ті чи інші повідомлення. Єдине, що я можу зробити – це оновлення судової системи. Забезпечити прихід і переатестацію чесних справедливих суддів, які допоможуть нам провести другий етап судової реформи», - зазначив Петро Порошенко.

Президент також повідомив, що зараз відбувається процес ліквідації, реорганізації та створення нових судів і заповнення посад суддів людьми, які проходять систему оцінювання, заповнюють необхідні декларації, проходять антикорупційну перевірку.

Він підкреслив, що нові суди будуть формуватися на абсолютно прозорому конкурсі. «Йдіть, беріть участь, проходьте конкурси, складайте іспити і приступайте до роботи. Це наша з вами справа. Це не справа окремо Вищої кваліфікаційної комісії, окремо Вищої ради правосуддя, або окремо громадськості, або окремо Президента. Це справа країни», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент закликав науковців і адвокатів брати участь у конкурсі на посаду суддів: «замість того, щоб сидіти і обурюватися у Фейсбуці несправедливістю і неефективністю судової системи, я запрошую – беріть участь в конкурсах».

За словами Глави держави, спільними зусиллями мають бути сформовані нові місцеві суди, нові апеляційні суди, які захищатимуть права людей.

Він акцентував на тому, що «на сьогоднішній день в судах створені нормальні фінансові умови для роботи, які захищають суддю від корупції».

Водночас, Президент підкреслив, що разом з підписаними Указами, він буде ініціювати законопроекти щодо забезпечення безперервності судового розгляду справ у випадку переведення судді до нового суду. «Я буду ініціювати зміни до законодавства, які б забезпечили безперервність судового розгляду. Щоб суддя, який успішно склав іспити, пройшов процедуру перевірки доброчесності, або пройшов по конкурсу, або переведений до нового суду, який працює на тій самій території, мав можливість розглядати ті справи, які він розглядав у старому суді», - пояснив Глава держави.

Петро Порошенко наголосив, що це питання викликало велику кількість побоювань. «Безумовно, ми маємо дати адекватну відповідь на ці запитання. І я впевнений в тому, що Верховна Рада підтримає мене в цьому», - зауважив Президент.

Офіційне інтернет-представництво Президента України