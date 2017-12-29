Середня заробітна плата в Україні за рік зросла на 40%, - дані Держстату

Середня заробітна плата в Україні в листопаді становила 7479 грн, що в 2,3 рази більше законодавчо установленої мінімальної заробітної плати і на 38,3% перевищує аналогічний показник листопада 2016 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

В розрізі видів економічної діяльності, зарплати вище середньої в листопаді зафіксовані в промисловості (8169 грн), оптовій та роздрібній торгівлі (8082 грн), на транспорті (в середньому 8023 грн, в авіаційному транспорті – 30390 грн), сфері ІТ (13044 грн), фінансовій та страховій діяльності (13164 грн), в науці (10378 грн), в сфері оборони (10887 грн). Середні зарплати в освіті та медицині становлять 5859 грн та 5101 відповідно.

У промисловому розрізі найбільші зарплати в листопаді отримували працівники добувної галузі, фармацевтичної галузі, металурги та виробники комп’ютерної і оптичної продукції.

В регіональному рейтингу найбільші зарплати в листопаді отримували жителі Києва – в середньому 11643 грн.

Довідково

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман поставив завдання довести показник середньої зарплати за підсумками 2018 року до 10 тис. грн. Досягненню мети сприятиме загальний підйом економіки, зниження безробіття та детінізація зайнятості.

Нагадаємо, прорахований за методологією Міжнародної організації праці, показник безробіття в третьому кварталі становив 8,9% проти 9,1% в другому кварталі. При цьому за даними Державної служби зайнятості, протягом 2017 року рівень безробіття стабільно знижується, а навантаження на одну вакансію поступово зменшується – з 9 людей на початок року до 4 в листопаді поточного року. Середній розмір зарплати по запропонованих роботодавцями вакансіях перевищує мінімальну в 1,5-2 рази, а серед найбільш затребуваних професій – фахівці – інструменталісти, кваліфіковані фахівці-професіонали, працівники торгівлі тощо.

Кабінет Міністрів України