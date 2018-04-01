Павло Розенко назвав передумови для подальшого підвищення зарплат

За підсумками І кварталу 2018 року Уряд розгляне можливість подальшого підвищення мінімальної зарплати. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«З 1 січня 2018 року розмір мінімальної заробітної плати становить 3723 грн. Але в законі про Державний бюджет України зафіксовано, що за підсумками 1 кварталу ми повинні повернутися до цього питання і розглянути можливість подальшого підвищення розміру мінімальної зарплати», - сказав Павло Розенко, підкресливши, що для здійснення такого кроку мають бути економічні передумови.

«Ми повинні наростити темпи зростання економіки і отримати додатковий ресурс до Державного бюджету. Адже рішення щодо підвищення розміру зарплат має бути, насамперед, економічно обґрунтованим», - зазначив Віце-прем’єр-міністр.

Павло Розенко також наголосив, що підвищення соцстандартів і рівня соцзахисту населення – це ідеологія чинної влади. «Тому і зарплати, і пенсії будуть зростати і надалі», - сказав він.

Служба Віце-прем'єр-міністра України