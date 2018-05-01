Механізм щорічного осучаснення пенсій дозволить підвищувати їх розмір вище рівня інфляції. Про це 5 січня заявив заступник Міністра соціальної політики України Микола Шамбір в ефірі телеканалу “Прямий”.

За його словами, головним пріоритетом пенсійної реформи було і залишається збільшення розміру пенсій.

“Створено систему, яка запроваджує щорічне підвищення пенсій в автоматичному режимі. Підвищення відбуватиметься за єдиним підходом, та становитиме 50 відсотків від зростання середньої зарплати, плюс 50 відсотків від збільшення рівня інфляції. Це дозволить збільшувати розмір пенсій стовідсотково перекриваючи рівень інфляції, і навіть більше. За попередніми розрахунками, у 2019 році таке підвищення становитиме, приблизно, 20 відсотків до розміру пенсій”, - заявив заступник Міністра.

Він також зазначив про незмінність позиції Міністерства щодо проведення осучаснення пенсій для військовослужбовців.

“З 2008 року пенсії військовослужбовців не змінювалися, і це є найбільшою проблемою. Станом на сьогодні розроблено відповідний законопроект, який опрацьовується спільно з центральними органами виконавчої влади, і у найкоротші терміни він буде поданий на розгляд Верховної Ради. Ключова позиція Міністерства соціальної політики – збільшити пенсії військових з 1 січня 2018 року”, - резюмував Микола Шамбір.

Міністерство соціальної політики України