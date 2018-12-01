Ситуація в пенсійній системі стабільна, пенсії будуть зростати, – Володимир Гройсман у Маріуполі

Cитуація в пенсійній системі стабільна, і запроваджені восени 2017 року зміни дозволяють поступово нарощувати можливості Пенсійного фонду, а відтак – підвищувати пенсії. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з ветеранами металургійної галузі в Маріуполі. Сьогодні, 12 січня, він перебуває з робочою поїздкою по регіону.

«Це перша в цьому році моя робоча поїздка – і вона проходить тут, в Маріуполі, - сказав Володимир Гройсман. – Першого червня минулого року я саме в Маріуполі пообіцяв, що буде проведена пенсійна реформа, що ми почнемо повертати повагу до людей праці… І сьогодні я тут, і ми проводимо реформу. Залишається завданням – підвищити пенсії тим, хто має великий стаж, але заробляв невеликі гроші. І це завдання буде також виконано. Пенсії будуть зростати».

Прем’єр-міністр підкреслив, в 2016 і 2017 роках вдалося зупинити падіння економіки й надати імпульс розвитку більшості галузей промисловості – агросектору, газовидобутку тощо.

«Для нас пріоритет – зростання економіки. І ми маємо зростати більш серйозними темпами – 5-7%. Це сотні мільярдів української продукції, заробітних плат, десятки й сотні тисяч нових робочих місць, нормальна якість життя. Все, що напрацює економіка, ми зможемо інвестувати в життя українців», - сказав Володимир Гройсман.

Довідково

Восени 2017 року Верховна Рада України схвалила запропонований Урядом пакет законодавчих ініціатив, які є основою пенсійної реформи. Реформа серед іншого передбачає запровадження автоматичної системи зростання пенсійних виплат, збереження пенсійного віку і запровадження диференційованого підходу нарахування пенсій – в залежності від робочого стажу.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України